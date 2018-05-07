Кортнев: Радио в наши дни занимается пропагандой

7 мая работники всех радиостанций празднуют День радио. Как Новый год не обходится без просмотра «Иронии судьбы», так нельзя представить День радио без одноименного фильма. В проекте «Квартета И» снялись несколько известных рок-групп, в том числе и «Несчастный случай».

НСН удалось побеседовать с солистом коллектива Алексеем Кортневым и узнать у него, какую роль играет радио в жизни современного человека.

«Даже если радио и превратилось в атрибут автомобиля, то это не так плохо. Современный человек проводит за рулем все больше времени. Я сам предпочитаю слушать радио в автомобиле. В основном это разговорные радиостанции. Поэтому считаю, что у радио просто появилась новая дополнительная функция», — рассказал Кортнев.

Также музыкант отметил, что в наше время радио стало средством пропаганды.

«Потом, давайте не забывать, что в наше время радио стало довольно-таки пропагандистским средством, которого раньше, конечно, не было. Поэтому значение радио ни в коем случае не уменьшится, как мне кажется», — добавил артист.