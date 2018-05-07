В усадьбе «Влахернское-Кузьминки» прозвучала «Весенняя песня»

Усадьба князей Голицыных «Влахернское-Кузьминки» принимала гостей: церемонию открытия второго международного конкурса «Весенняя песня», представленного ГБУК Дом культуры «Салют».

Гости продемонстрировали на подмостках выставочного зала Манеж высочайший исполнительский профессионализм и зарядили зрителей позитивом классического оперного вокала.

Во дворе Усадьбы зрителей встречали исполнители руссих народных песен в ярких костюмах, привнося существенную частичку солнца впасмурный день и создавая хорошее настроение. (нд)