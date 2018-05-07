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В усадьбе «Влахернское-Кузьминки» прозвучала «Весенняя песня»
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В усадьбе «Влахернское-Кузьминки» прозвучала «Весенняя песня» 

Управа района Кузьминки 36 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
Усадьба князей Голицыных «Влахернское-Кузьминки» принимала гостей: церемонию открытия второго международного конкурса «Весенняя песня», представленного ГБУК Дом культуры «Салют».
Гости продемонстрировали на подмостках выставочного зала Манеж высочайший исполнительский профессионализм и зарядили зрителей позитивом классического оперного вокала.
Во дворе Усадьбы зрителей встречали исполнители руссих народных песен в ярких костюмах, привнося существенную частичку солнца впасмурный день и создавая хорошее настроение. (нд)
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