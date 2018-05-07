Странствующий космонавт и интерактивный контент: продвижение нового павильона «Космос» на ВДНХ

Не так давно после реставрации открылся павильон «Космос» на ВДНХ, а вместе с ним и центр «Космонавтика и авиация». Медиагруппа «Россия сегодня», являясь партнером Центра, обеспечила ряд мультимедийных активностей для комплекса, а агентство ROOM485 (входит в группу компаний RCG) прорекламировало новую выставку по всей Москве.

Центр «Космонавтика и авиация» был открыт с целью популяризации достижений отечественной ракетно-космической, авиационной и оборонной промышленности России и формирования интереса к профессиям, связанным с этими отраслями.

Медиагруппа «Россия сегодня» с момента запуска комплекса транслирует новости мировой космонавтики в режиме реального времени — посетители экспозиции смогут погрузиться в актуальные события развития космической отрасли, читая информационные сообщения от ведущих корреспондентов РИА Новости на «бегущей строке» в зоне «Космический бульвар».

Некоторые снимки можно будет взять на память в виде открыток, выпущенных агентством специально к открытию центра. Для посетителей выставка начнет работать 13 апреля.

Наряду с мультимедийными материалами МИА «Россия сегодня» в экспозиции представлены более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшиеся в музейном пространстве, экспонаты предприятий оборонно-промышленного комплекса, редкие архивные документы и видеоматериалы.

fs disable

Анонсирующую кампанию для нового комплекса на ВДНХ создали в креативной digital-студии ROOM485 (RCG).

Задача заключалась в том, чтобы понятно и доступно донести до самой широкой аудитории информацию об открытии центра «Космонавтика и авиация».

ROOM485 обратился к классической формуле: космос — это тренд, синоним космоса — Юрий Гагарин, а вся отечественная история освоения космоса завязана на одном слове «Поехали!». Именно поэтому агентство сфокусировалось на понятных каждому образах и смыслах — так и появился странствующий космонавт Юра.

Забавный мем превратился в полноценную концепцию c серьёзной реализацией — реальные на съемках были не только локации, но и космический скафандр.

Принты размещены на пяти цифровых билбордах, а также на 200 киосках.

fs disable

Состав творческой группы:

ВДНХ (клиент)

Дмитрий Толстолес

ROOM485 (агентство)