Праздничный концерт пройдет во Дворце культуры Щербинки

Фото: ДК городского округа Щербинка

Управление социальной защиты населения Троицкого и Новомосковского административных округов организует 8 мая в Щербинке праздничное мероприятие «Спасибо за чистое небо над головой».

Концерт пройдет во Дворце культуры по адресу: улица Театральная, дом №1 «А».

— Коллектив «Орфей» начнет свою программу в фойе здания в 11:00. Одновременно с ними работу начнут мастер-классы по самым разнообразным видам рукоделия. Участие во всем этом — бесплатное, — поделилась сотрудница Центра социального обслуживания «Щербинка» Елена Алтухова.

В 12:00 в большом концертном зале выступят коллективы Дворца культуры.