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Праздничный концерт пройдет во Дворце культуры Щербинки
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Праздничный концерт пройдет во Дворце культуры Щербинки 

Администрация городского округа Щербинка 21 минуту назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: ДК городского округа Щербинка
Управление социальной защиты населения Троицкого и Новомосковского административных округов организует 8 мая в Щербинке праздничное мероприятие «Спасибо за чистое небо над головой».
Концерт пройдет во Дворце культуры по адресу: улица Театральная, дом №1 «А».
— Коллектив «Орфей» начнет свою программу в фойе здания в 11:00. Одновременно с ними работу начнут мастер-классы по самым разнообразным видам рукоделия. Участие во всем этом — бесплатное, — поделилась сотрудница Центра социального обслуживания «Щербинка» Елена Алтухова.
В 12:00 в большом концертном зале выступят коллективы Дворца культуры.
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