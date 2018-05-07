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Фигурки перелетных птиц создадут своими руками юные гости библиотеки на Весенней
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Фигурки перелетных птиц создадут своими руками юные гости библиотеки на Весенней 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 14 минут назад
Сотрудники библиотеки № 47 на Весенней улице 11 мая приглашают юных читателей посетить мастер-класс «Весенняя стая». На занятии ребята своими руками изготовят фигурки пернатых. Об этом сообщила ведущий библиотекарь учреждения Елена Опанасенко.
— Ребята услышат птичьи голоса, а также узнают много интересного о жизни птиц из книг, представленных на выставке, — рассказала Елена Опанасенко.
Начало в 13.00. Вход свободный, без предварительной регистрации. Всех желающих будут ждать по адресу улица Весенняя, дом 8. (ео)
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