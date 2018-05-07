Ещё
В библиотеке Соколиной горы прошло занятие для детей по обращению с часами
Далее:
Читайте также:
Ещё

В библиотеке Соколиной горы прошло занятие для детей по обращению с часами 

Управа района Соколиная гора 10 минут назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Мастер-класс «Часы и время» провели сотрудники районной библиотеки №87 для юных жителей Соколиной горы.
В рамках акции «Библионочь» сотрудники учреждения в форме игры рассказали ребятам факты о времени и пригласили поучаствовать в решении загадок, так или иначе связанных с часами. Ребята узнали способ определить время по солнечным часам, ознакомились с работой электронных и кварцевых часов, а также часов, работающих на батарейках и механически. Определять время соколята поучились с помощью обучающего видео и мультфильма «Фиксики. Часы».
На память об участии в мероприятии ребята унесли домой изготовленную в стенах библиотеки книжку-раскладушку с секретом и сладкие подарки.
Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 87».
Управа района Соколиная гора: последние новости
Для участников Великой Отечественной войны в Соколиной горе прошёл праздничный концерт На встрече с главой управы жители узнают о планах по организации летнего отдыха детей Вокальный концерт дали в библиотеке № 84 артисты «Бельканто»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали4
Актрисы, блестяще игравшие мужские роли1
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
Как снимали самую эротическую сцену советского кино2
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение