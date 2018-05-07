В библиотеке Соколиной горы прошло занятие для детей по обращению с часами

Мастер-класс «Часы и время» провели сотрудники районной библиотеки №87 для юных жителей Соколиной горы.

В рамках акции «Библионочь» сотрудники учреждения в форме игры рассказали ребятам факты о времени и пригласили поучаствовать в решении загадок, так или иначе связанных с часами. Ребята узнали способ определить время по солнечным часам, ознакомились с работой электронных и кварцевых часов, а также часов, работающих на батарейках и механически. Определять время соколята поучились с помощью обучающего видео и мультфильма «Фиксики. Часы».

На память об участии в мероприятии ребята унесли домой изготовленную в стенах библиотеки книжку-раскладушку с секретом и сладкие подарки.

Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 87».