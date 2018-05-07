Военные повара в День Победы накормят солдатской кашей более 20 тысяч уральцев, сибиряков и жителей Поволжья

В праздничном меню от армейских поваров для жителей Самары, Тоцкого, Чапаевска, Юрги, Алейска, Кызыла, Омска, Чебаркуля и др. населенных пунктов — гречневая каша с мясом, хлеб собственного приготовления и горячий чай.

В День Победы военными поварами Центрального военного округа в городах и населенных пунктах Поволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов будет развернута 61 полевая кухня, что позволит около 20 тысячам человек испробовать армейской каши.

В праздничном меню от армейских поваров для жителей Самары, Тоцкого, Чапаевска, Юрги, Алейска, Кызыла, Омска, Чебаркуля и др. населенных пунктов — гречневая каша с мясом, хлеб собственного приготовления и горячий чай.

В частности, в Екатеринбурге будет работать 7 полевых кухонь. Они будут развернуты на площади 1905 года, в Историческом сквере, Локомотивном депо «Свердловск», поселке Широкая речка, а также на традиционном для столицы Урала месте народных гуляний — Плотинке.

В день празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в округе спланировано проведение 3 военных парадов в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Прохождения войск гарнизонов торжественным маршем будут проведены в 132 населенных пунктах во всех 29 субъектах Российской Федерации в границах военного округа.