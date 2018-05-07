Ещё
Военные повара в День Победы накормят солдатской кашей более 20 тысяч уральцев, сибиряков и жителей Поволжья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Военные повара в День Победы накормят солдатской кашей более 20 тысяч уральцев, сибиряков и жителей Поволжья 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В праздничном меню от армейских поваров для жителей Самары, Тоцкого, Чапаевска, Юрги, Алейска, Кызыла, Омска, Чебаркуля и др. населенных пунктов — гречневая каша с мясом, хлеб собственного приготовления и горячий чай.
В День Победы военными поварами Центрального военного округа в городах и населенных пунктах Поволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов будет развернута 61 полевая кухня, что позволит около 20 тысячам человек испробовать армейской каши.
В праздничном меню от армейских поваров для жителей Самары, Тоцкого, Чапаевска, Юрги, Алейска, Кызыла, Омска, Чебаркуля и др. населенных пунктов — гречневая каша с мясом, хлеб собственного приготовления и горячий чай.
В частности, в Екатеринбурге будет работать 7 полевых кухонь. Они будут развернуты на площади 1905 года, в Историческом сквере, Локомотивном депо «Свердловск», поселке Широкая речка, а также на традиционном для столицы Урала месте народных гуляний — Плотинке.
В день празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в округе спланировано проведение 3 военных парадов в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.
Прохождения войск гарнизонов торжественным маршем будут проведены в 132 населенных пунктах во всех 29 субъектах Российской Федерации в границах военного округа.
ТК «Звезда»: последние новости
Музыканты Центрального военного оркестра Минобороны России исполнят песни о Великой Отечественной войне в джазовых аранжировках Омск, Удмуртию и Подмосковье атаковали клещи «Союзмультфильм» показал вторую серию нового «Простоквашино»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали5
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры2
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу34
Как снимали самую эротическую сцену советского кино2
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение