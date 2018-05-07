Радио «Мир»: Наша главная задача — быть объективными

7 мая в России отмечают День радио. Радио «Мир» слушают в 66 российских городах. В 2010 году первым городом в России, где услышали радио «Мир», стал Ставрополь.

Выпуски новостей в эфире радио «Мир» — каждый час. Неотъемлемая часть вещания — конкурсы. Так, наградой победителю последней радиовикторины стала путевка на Алтай.

Радио «Мир» вещает в 3 часовых поясах, 7 дней в неделю и 24 часа в сутки

О том, чем радует слушателей радио «Мир» сегодня и чем собирается удивлять в будущем, рассказала директор радиостанции Елена Коритич.

— Во-первых, с праздником вас! Отмечать его как-нибудь собираетесь?

Елена Коритич: Обязательно! Мы подведем итоги, подумаем о будущем, соберемся коллективом.

— Ну, теперь — о главном. Что сегодня представляет собой радио «Мир» и где его можно услышать в России — и не только в России?

Елена Коритич: Мы вещаем в трех государствах эфирно, наши передатчики есть в Беларуси, в Кыргызстане и в России. Кроме этого, есть многие страны, кто принимает нас через спутник, через интернет. И в некоторых государствах мы создаем радиопрограммы, которые выходят на частоты местных вещателей. То есть программы создаются здесь, а вещают там.

— А сейчас я предлагаю вернуться к самому началу истории радио «Мир». Когда и в каком российском городе впервые прозвучали его позывные?

Елена Коритич: Самый первый передатчик — в Беларуси, 21 год назад. В прошлом году наши коллеги отметили 20-летний юбилей, мы их с этим поздравляли. В России первая FM-частота была нами выиграна на конкурсе в 2010 году. В этом же году в октябре мы зазвучали в Ставрополе.

— А почему для начала вещания был выбран именно этот город?

Елена Коритич: Нам повезло с этим городом именно в тот момент, когда мы выходили на конкурс. У нас там очень хороший региональный партнер, он до сих пор с нами — с 2010 года бессменно.

— Радио «Мир» вещает в 3 часовых поясах, 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Что его отличает от других радиостанций, которых только в Москве — десятки?

Елена Коритич: Наша изюминка в том, что мы объединяем аудиторию стран Содружества. Это наша яркая отличительная черта, и она прослеживается и в наших новостях, и в наших программах, и даже в нашей музыке.

— Одна из главных составляющих современного радийного вещания — новости. Как формируется информационная повестка дня?

Елена Коритич: Новостная повестка отвечает стратегии и наработкам нашего холдинга. Для нас главная задача — быть объективными в новостях. Мы стараемся подавать не только то, что к нам приходит из первых рук от наших корреспондентов, но и очень большую часть отдаем нашим региональным партнерам и региональным городам под их информационную повестку.

— А какую часть вещания занимает музыка? И какую музыку можно услышать в эфире радио «Мир»?

Елена Коритич: Музыка занимает практически 70%, это русскоязычная музыка, популярная, современная. Мы выбрали ее, потому что знаем из наших исследований и расчетов наиболее интересный пласт музыки. Это бизнес, поэтому мы выбираем ту музыку, которая будет популярна, которая будет слушаться, проводим всевозможные исследования и находим отклик у конкретных слушателей в разных городах. Что им нравится, что не нравится. Что нравится — то и будет звучать.

— Насколько мне известно, вы стремитесь не только информировать и развлекать радиослушателя, но и просвещать. Какое место занимают в эфире «Мира» конкурсы?

Елена Коритич: Конкурсов у нас много. Есть отдельные истории, связанные с познавательными и тематическими программами. Это достаточно маленькие элементы в эфире, но они интересны нашему слушателю. Мы поднимаем разные темы. Это может быть литература — у нас есть аудиокниги в эфире. Есть программы об истории, об экологии. В прошлом году мы создали очень интересный цикл под названием «Мир воды» о самых важных российских, и не только российских водных ресурсах. Кроме этого, есть всевозможные розыгрыши, конкурсы, викторины… В основном мы их строим по принципу — задаем вопрос слушателю и даем три варианта ответа.

— А какие-то реальные награды для победителей ваших конкурсов и викторин предусмотрены? Что можно выиграть?

Елена Коритич: В основном у нас тематические призы — музыкальная аудиоколонка, потому что мы радио и мы хотим, чтобы нас слушали везде, книги, могут быть большие призы. Совсем недавно у нас закончилась эфирная акция «Слетай на Алтай», где мы разыгрывали туристическую путевку на эко-курорт на семью. Нам важно, чтобы слушатели понимали — мы радио семейного прослушивания. Нам важно, чтобы человек мог собрать всю семью — маму, папу, детей, кошек-собак — и поехать в отпуск. Сегодня это очень словно реализовать.

— О дне сегодняшнем вы «отчитались». Теперь давайте поговорим о будущем. Что у вас в ближайших планах?

Елена Коритич: У нас громадье планов. У нас очень хороший коллектив, и я считаю, что наша первая и основная задача — его сохранить. Он даст нам возможность в будущем совершать шаги, за которые не то что не будет стыдно, а за которые нас отметят в кругу профессионалов. У нас на этот год намечено открытие вещания в Ереване. Это будет грандиозное событие. Мы намерены запустить радио-вижн — это история о картине вне радио. Не могу сказать, что мы станем конкурентами телевидению, но мы хотим, чтобы наш слушатель нас не только слышал, но еще и видел. Ну и расширять зону вещания в России мы тоже будем. Есть города, которые мы будем запускать в этом году — открывать вещание, искать партнеров. Мы настроены на эту работу, но, кроме развития сети, основной упор будем делать на наш продукт, на наш эфир.

— И последний вопрос: все-таки, почему из всех радиостанций слушателю стоит выбрать именно радио «Мир»?

Елена Коритич: Потому что мы объединяем, потому что мы просвещаем, потому что развлекаем и хорошо звучим. И делаем это интересно.

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