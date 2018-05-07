Фольклорная студия с улицы Врубеля отметила юбилей

Фольклорная студия «Громница», расположенная на улице Врубеля, 25 апреля устроила отчетный концерт по случаю своего десятилетнего юбилея. В выступлениях приняли участие все воспитанники коллектива.

— Среди участников были и трехлетние ребята, и воспитанницы вокальной студии «Додола» и многие другие наши подопечные, — рассказал один из сотрудников студии.

В программу вечера вошли шуточные, игровые, плясовые песни различных областей России. Также были представлены фольклорные песни в современной обработке. (жм)