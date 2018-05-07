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Фольклорная студия с улицы Врубеля отметила юбилей
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Фольклорная студия с улицы Врубеля отметила юбилей 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Фольклорная студия «Громница», расположенная на улице Врубеля, 25 апреля устроила отчетный концерт по случаю своего десятилетнего юбилея. В выступлениях приняли участие все воспитанники коллектива.
— Среди участников были и трехлетние ребята, и воспитанницы вокальной студии «Додола» и многие другие наши подопечные, — рассказал один из сотрудников студии.
В программу вечера вошли шуточные, игровые, плясовые песни различных областей России. Также были представлены фольклорные песни в современной обработке. (жм)
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