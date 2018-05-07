Девушка пришла к татуировщику со странным эскизом, а тот сделал шедевр

Американская девушка Сьерра Алексис (Sierra Аlexiss) однажды решила, что очень хочет татуировку и даже набросала эскиз. Только рисунок получился весьма сомнительного качества, как будто его накалякал ребёнок. Однако девушка отправилась с эскизом к татуировщику и попросила воплотить её идею в жизнь. Благо, она обратилась к настоящему мастеру своего дела и тот создал из каракуль настоящий шедевр.

Одна девушка принесла мастеру эскиз своей будущий татуировки, больше похожий на каракули Но татуировщик оказался настоящим профессионалом своего дела, уловил идею заказчицы и создал шедевр Этой историей девушка поделилась в Твиттер и похвасталась, какой талантливый мастер ей попался Пользователи оценили мастерство татуировщика, однако многие так и не поняли, что нарисовано на первоначальном эскизе Другие поделились подобными историями

Ранее «Ридус» писал, что с помощью искусства татуировки можно создать настоящую картину на коже в стиле гиперреализм.

А ещё с помощью необычного тату можно замаскировать различные дефекты на теле и следы от шрамов. Ну и, конечно, привлечь к себе внимание.