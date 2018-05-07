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Урок благотворительности прошел в храме на Люберецких полях
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Урок благотворительности прошел в храме на Люберецких полях 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В субботу 5 мая в воскресной школе при храме Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях состоялся урок благотворительности в рамках Акции «Белый Цветок».
В начале был показан видеоролик, об акции «Белый цветок», зародившейся еще до революции.
Присутствующие узнали, что идея благотворительного праздника принадлежит царской семье. До революции праздник «Белого цветка» пользовался большой популярностью, в нем принимали участие десятки тысяч людей.
В наше время традиция постепенно возрождается — с 2000-х годов «День Белого цветка» проходит во многих городах России.
Для детей был показан мультфильм, объясняющий — что такое благотворительность. Поговорили с ребятами и о том, кому мы можем помочь и какой вклад дети могут внести в это доброе дело. (нд)
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