Зачем Собянину нужен Сергей Капков

Сергей Капков долгое время был в столице одним из самых заметных ньюсмейкеров. Светские хроникёры с придыханием следили за его романтическими отношениями с Ксенией Собчак и предвкушали громкую свадьбу. Но Капков женился на бывшей супруге Дмитрия Гудкова , таким матримониальным манером укрепив либеральный политических фланг.

А, кроме того, Капков был известен своими уже деловыми связями с олигархом Романом Абрамовичем , с подачи которого занимал сначала пост руководителя департамента культуры Чукотского АО, а потом и вице-губернатора по вопросам спорта и молодёжной политики. Понятно, что не без протекции миллиардера он был дважды избран в Госдуму , возглавлял «Национальную академию футбола», спонсировавшуюся Абрамовичем. Был вице-президентом РФС

На посту шефа столичного Департамента культуры он не позволял себя забыть, обеспечив своей деятельности вполне надёжный пиар. В частности, он преобразовал классический театр им. Гоголя в нынешний Гоголь-центр, пригласив туда Кирилла Серебренникова . А на театр им. Ермоловой поставил известного актёра Евгения Меньшикова. При Капкове много средств было вложено в развитие столичных парков, причём каждая замена скамейки широко освещалась в СМИ.

Видимо, на волне своей широкой известности Капков надеялся на качественное повышение в рамках столичной иерархии. Поговаривали, что он претендовал на пост одного из заместителей Собянина после очередных выборов и последовавших вслед за ними традиционных перестановок. Но не срослось. Пост достался другому деятелю, и обиженный Капков подал в отставку.

Что изменилось с тех пор? Ну, прежде всего, грядут очередные мэрские выборы. Капков, как мы выяснили, слывёт либералом, сторонником новых культурологических веяний. Поэтому его появление в команде идущего на перевыборы Собянина могло бы привлечь молодёжную аудиторию, с которой Капков привык работать. Да и умеренно либеральная аудитория была бы удовлетворена возвращением такой фигуры. Сам Сергей Капков явно не без таланта по части организации разного рода перфомансов, уличных массовых представлений, что полезно во время избирательных кампаний.

Понятно, что такие описанные СМИ контакты могут носить самый предварительный характер. Однако ясно, что самые громкие соперники у Собянина будут как раз справа — Яшин, Варламов, Гудков. А потому мэр нуждается в определенной поддержке таких фигур, как Капков.