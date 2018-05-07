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На Каннский кинофестиваль — 2018 начали съезжаться звезды: Кристен Стюарт, Джулианна Мур, Кейт Бланшетт и другие
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На Каннский кинофестиваль — 2018 начали съезжаться звезды: Кристен Стюарт, Джулианна Мур, Кейт Бланшетт и другие 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Кристен Стюарт До старта 71-го Каннского кинофестиваля остается один день — уже завтра вечером на французском Лазурном берегу состоится торжественная церемония открытия, ну а первые звездные гости и участники смотра уже прилетели в Европу. Так, в объективы папарацци успела попасть Кейт Бланшетт, которая была выбрана в этом году президентом жюри. Я не раз приезжала в Канны в разных качествах — как актриса, как номинантка, как продюсер, как представитель модного бренда. Но впервые у меня появилась возможность приехать сюда исключительно ради удовольствия — посмотреть прекрасное кино, — поделилась актриса, к которой уже успели присоединиться Кристен Стюарт, Ава ДюВерней и Бенисио Дель Торо. Они тоже в этом году среди членов жюри — Кристен и Ава судят основной конкурс, а Дель Торо возглавляет «Особый взгляд».
Кристен Стюарт
Джулианна Мур
Кейт Бланшетт
Бенисио Дель Торо
Лоренс ван Лиувен и Роми Стрейд
Ава ДюВерней
Лейла Бехти
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