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Более 400 праздничных мероприятий пройдет в Москве в День Победы
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Более 400 праздничных мероприятий пройдет в Москве в День Победы 

Авторадио 6 часов назад
Фото: Новые Округа
В этот день в городе пройдет множество мероприятий разного масштаба — от парада Победы на Красной площади и концертов на вокзалах до показов классики советского кино о войне. Подробнее о праздновании 9 мая в столице Авторадио рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский: «Конечно, главный старт празднику даст парад на Красной площади в 10 часов, 12 тысяч военнослужащих, 120 единиц техники. Его можно будет наблюдать не только по телевизору, но и на экранах всех наших городских площадок. У нас в этот день будет работать 7 главных площадок, 11 окружных, то есть в каждом округе столицы будет площадка. 27 площадок в парках Москвы, 19 площадок фестиваля „Московская весна“. И, естественно, вечером в 22 часа на 33 площадках города будет праздничный салют».
Кроме того, в городе традиционно состоится шествие «Бессмертного полка». Оно стартует в 15 часов и пройдет по Тверской улице в сторону центра, через Красную площадь.
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