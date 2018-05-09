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На Украине более 365 тыс. человек приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы
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На Украине более 365 тыс. человек приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы 

ТАСС 49 минут назад
Фото: vluki.ru
КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Более 365 тыс. человек по всей Украине приняли участие в различных мероприятиях, приуроченных к 73-й годовщине Великой Победы. Об этом среду сообщил заместитель министра МВД Украины Сергей Яровой.
"Массовые мероприятия еще продолжаются. Уже прошло 1250 мероприятий, в которых приняли участие 365 тыс. граждан", — цитирует его агентство «Укринформ».
Яровой также добавил, что общественный порядок обеспечивают около 25 тыс. правоохранителей. Работа сотрудников силовых структур будет продолжаться до окончания всех массовых мероприятий.
Ранее в МВД сообщили о задержании во время акций 10 человек за изготовление и использование запрещенной в стране символики, еще по 14 принимается решение по составлению административных протоколов.
В рамках «декоммунизации» на Украине был принят закон, который отменил указ «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Теперь 9 мая называется «Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне». На Украине используется только термин «Вторая мировая война», а не «Великая Отечественная война» и запрещается также использование советской символики.
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