В странах СНГ отметят День Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости . Почти во всех странах СНГ 9 мая пройдут памятные мероприятия по случаю Дня Победы. Во многих странах содружества состоится акция «Бессмертный полк» — шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Лишь на Украине праздник отметят без особых торжеств.

Украина

Украина отпразднует 73-ю годовщину Победы над нацистской Германией без серьезных торжественных мероприятий. В этот день в стране не запланировано ни традиционного военного парада, ни праздничного салюта. Официальные мероприятия ограничатся возложением цветов к могиле неизвестного солдата в Киеве, а также принятием военной присяги новобранцами. Каких-либо концертов или военных парадов в этот день не будет, также не было заявлено о планах организации традиционных полевых кухонь с «фронтовыми ста граммами».

Церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в центре Киева при участии высшего руководства страны назначена на 9.00 (совпадает с мск).

При этом в украинской столице запланированы ряд массовых акций по случаю Дня Победы, в том числе акция «Бессмертный полк». Украинские радикалы заявили о намерении сорвать акцию. Правоохранители сообщили о готовности обеспечить общественный правопорядок в ходе массовых мероприятий, однако силовики ожидают провокаций.

Верховная рада Украины в 2015 году изменила официальное название праздника Дня Победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Раньше полное название праздника звучало как «День победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а теперь он носит название «День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».

ДНР и ЛНР В самопровозглашенной ДНР ко дню Победы пройдут военный парад и акция «Бессмертный полк». В параде примут участие более 1,5 тысячи человек и около 70 единиц военной техники.

Парад начнется в 9.00 (совпадает с мск — ред.) с прохождения по центральной улице Донецка пеших парадных расчетов. Следом выйдет военная техника. После этого по главной улице города пройдет «Бессмертный полк».

По оценке организаторов акции, в этом году только по Донецку пройдут более 50 тысяч человек. Они пронесут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также ополченцев, погибших в ходе боевых действий в Донбассе.

Среди техники, учавствующей в параде бронетехника, артиллерия, системы залпового огня «Град». Возглавят колонну легендарные «Катюша», штабной автомобиль ГАЗ-67 и танк Т-34 времен Великой Отечественной войны. Последний был снят с постамента, восстановлен и впервые выведен на парад Победы в прошлом году.

К 9 мая Донецк украсили флагами и бигбордами с надписями «С Днем Победы!». В центре города на площади имени Ленина установили трибуну, на которой за ходом парада будут наблюдать ветераны и первые лица республики.

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики пригласила на Парад Победы 9 мая мирных жителей подконтрольных Киеву территорий. Он начнет в 09.00 на главной площади республики, в Луганске. Посвященные Дню Победы мероприятия будут продолжаться весь день и завершатся салютом в честь праздника.

Белоруссия

Памятные мероприятия и концерты пройдут 9 Мая и по всей Белоруссии.

В частности, запланированы торжественные собрания, митинги, патриотические акции, возложение венков и цветов к монументам и памятникам павшим воинам войны, тематические кинопоказы, выставки, концерты. Празднование Дня победы ознаменуют салюты во всех областных центрах и в городе Минске.

Традиционно центральным местом празднования станет белорусская столица, где состоится общереспубликанское мероприятие — возложение цветов и венков к монументу Победы, а вечером — праздничный концерт телепроекта «Площадь Победы — 2018» с театрализованным музыкальным представлением. Этот концерт, как ожидается, станет кульминацией празднования Дня Победы в республике. По информации организаторов, он будет включать популярные песни военных и послевоенных лет.

Композиции будут исполнены в сопровождении белорусского президентского оркестра, в концертной программе примут участие популярные исполнители и творческие коллективы, актеры минских театров. Почетным гостем станет народный артист России Лев Лещенко

Также гуляния в Минске развернутся у Дворца спорта на Немиге, где с 10.00 до 23.00 (совпадает с мск) гостей ожидает насыщенная концертная программа, выставка мастеров народного творчества. Будут работать торговые точки и пункты общественного питания.

Праздничные мероприятия будут организованы в парковых зонах, в столичном зоопарке и ботаническом саду. Запланированы митинги-реквиемы, показательные выступления военнослужащих, легкоатлетические соревнования, международный турнир по силовому экстриму, велопробеги, благотворительные акции.

Что касается регионов страны, в областях также запланированы праздничные мероприятия, которые подчеркнут масштаб и всенародный характер празднования Дня Победы. По задумке организаторов, они направлены на оказание помощи ветеранам войны и труда, патриотическое воспитание молодежи.

Минские власти в нынешнем году отказали организаторам гражданской акции «Бессмертный полк» в проведении отдельного мероприятия в белорусской столице, мотивировав свое решение тем, что на 9 мая запланирована другая республиканская акция — «Беларусь помнит», и она идентична «Бессмертному полку».

Грузия

Праздник Победы над фашизмом отметят в столице и регионах Грузии. Традиционно, с утра в парке Ваке в центре Тбилиси соберутся ветераны Второй мировой войны, где установлен мемориал Победы. Венки к мемориалу возложат ветераны, их близкие, представители грузинских властей, оппозиции и общественные деятели. День победы в Грузии официально является нерабочим днем.

Так же, как и во многих городах мира, жители Грузии выйдут на улицы городов, чтобы пройти единым маршем с портретами своих родственников, воевавших на фронтах или работавших в тылу во время Великой Отечественной войны. Акция «Бессмертный полк» пройдет в Тбилиси и крупных городах страны.

Кроме «Бессмертного полка» в Грузии уже на протяжении 15 лет проходит акция «Автопоезд Память», во время которой люди проезжают по памятным местам, захоронениям и обелискам Грузии, посвященным Великой Отечественной войне. Организатором акции является Союз российских соотечественников в Грузии «Отчизна».

Армения

Российский центр науки и культуры в Ереване проведет в День Победы акцию, в ходе которой жители Армении смогут рассказать о родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

По данным пресс-службы РЦНК, съемки социального ролика «История моей семьи в летописи ВОВ» пройдут 9 мая с 17.00 до 19.00 (с 16.00 до 18.00 мск) в ереванском Парке влюбленных в рамках праздничного вечера, посвященного Дню Победы.

Латвия

C большим бесплатным концертом перед участниками празднования 9 мая в Риге выступит российский рок-музыкант Гарик Сукачев ; 8 и 9 мая у Памятника Воинам-освободителям пройдут торжественные мероприятия в честь 73-й годовщины разгрома нацизма. Всего в мероприятиях примут участие около 400 артистов и творческих коллективов.

В День Победы 9 мая на площади у Памятника Воинам-освободителям в Риге традиционно собираются сотни тысяч человек. Это мероприятие вызывает недовольство латвийских радикальных организаций, которые считают 9 мая не Днем Победы, а началом так называемой «советской оккупации».

Литва

Гражданская акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая и в Литве. «Во всех городах и поселках Литвы, где есть воинские захоронения, 9 мая придут жители с фотографиями родных, павших на войне. Акция памяти традиционная, во все времена она была, есть и будет. Самое главное — это память в сердце», — сказала РИА Новости координатор мероприятия в Вильнюсе Татьяна Афанасьева-Коломиец.

По ее словам, в этом году акция состоится в Алитусе, Паневежисе, Вильнюсе, Клайпеде, Шауляе, Висагинасе, Григишкес и других городах и поселках Литвы. В Вильнюсе колонна «Бессмертного полка» 9 мая пройдет по Антакальнисскому кладбищу до главного воинского мемориала.

Молдавия

Демпартия Молдавии заявила, что 9 мая в стране отметят День Победы и День Европы.

Лидер Демократической партии Молдавии, которой принадлежит парламентское большинство, Владимир Плахотнюк пояснил, что пора отказаться от геополитического деления и отметить два праздника в один день. По его словам, 9 мая на главной площади страны будет организован праздничный концерт.

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что 9 мая возглавит марш Победы. Он уверен, что в нем примут участие больше ста тысяч человек. Под эгидой президента в Молдавии проводятся десятки акций, приуроченных ко Дню Победы, проводятся ремонтные работы на мемориале славы «Вечность» в Кишиневе, активисты «Молодой гвардии» навещают ветеранов.

А накануне праздника 8 мая на площади Великого национального собрания пройдет праздничный концерт, в котором примут участие народный артист России Олег Газманов и заслуженный артист России Денис Майданов . Завершится концерт салютом.

В Приднестровье в параде Победы к 9 мая примут участие десять парадных расчетов, 600 военнослужащих и сотрудников минобороны ПМР, МВД Минюста , МГБ и военнослужащие Оперативной группы российских войск. Впервые в параде примут участие воспитанники Тираспольского суворовского училища.

При этом три ветерана Великой Отечественной войны из Приднестровья отправились в понедельник в Москву, где примут участие 9 мая в параде Победы на Красной площади.

Киргизия

Главное праздничное мероприятие пройдет 9 мая на площади Победы в Бишкеке, где состоится митинг-реквием с торжественным возложением цветов к Вечному огню. В митинге примут участие руководители государства, представители общественности, ветераны войны и труда. На площади при участии Генерального штаба Вооруженных сил будут развернуты военные полевые кухни, где свыше 2 тысяч участников мероприятия смогут отведать традиционную солдатскую кашу.

В честь 9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет и в Киргизии. А общественный фонд «Евразийцы-Новая волна» и мэрия Бишкека приглашают жителей Киргизии принять участие в международной акции «Вальс Победы», которая состоится 9 мая на площади Победы в центре столицы.

Участие в акции уже подтвердили студенты 15 вузов республики, школьники, творческие коллективы, общественные деятели и депутаты Бишкекского городского совета. Генеральная репетиция вальса прошла 3 мая.

Акция «Вальс Победы» пройдет в Киргизии в четвертый раз. В прошлом году в ней приняли участие 720 пар — студенты полутора десятков бишкекских вузов и участники творческих коллективов. К музыкальному флэшмобу также охотно присоединялись зрители, собравшиеся на площади Победы.

Кроме того, Центральный госархив Киргизии в преддверии Дня Победы публикует в интернете подлинные письма киргизстанцев-фронтовиков, отправленные на родину во время Великой Отечественной войны. На выставке представлены подлинные письма участников Великой Отечественной войны. Материалы выставки отражают военную действительность и быт солдат.