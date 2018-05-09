Зюганов рассказал о мероприятиях КПРФ в День Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости . Шествие праздничной колонны КПРФ в честь Дня Победы начнется в Москве с Пушкинской площади и продолжится митинг-концертом на площади Театрального проезда, рассказал Зюганов РИА Новости отметив, что планирует по возможности принять участие в праздничных мероприятиях.

Ранее пресс-служба компартии заявила о том, что КПРФ планирует провести в Москве 9 мая шествие и митинг в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятий выступят центральный, московский и областной комитеты КПРФ, Движение в поддержку Армии, Союз Советских офицеров, Всероссийское женское движение «Надежда России», Ленинский коммунистической союз молодежи Российской Федерации, а также ряд других левых партий. Шествие начнется в 12.00 9 мая от Пушкинской площади по Страстному бульвару. Митинг пройдет 9 мая в 13.00 на площади Театрального проезда.

"Завтра сбор на Пушкинской площади, потом с колонной всех партий, движений и организаций, среди которых студенческие, военно-патриотические и творческие, под своими эмблемами и знаменами выдвинутся на Площадь Революции. Там будет митинг-концерт. А потом вольются в Бессмертный полк и вместе со своими друзьями и близкими соберутся там", — рассказал Зюганов РИА Новости.

Политик уточнил, что сначала планируется провести парад, затем возложить цветы у Кремлевской стены, после чего состоится шествие, митинг-концерт, «Бессмертный полк» и ряд вечерних мероприятий. Зюганов также рассказал, что сам по мере возможностей примет участие во всех мероприятиях, посвященных Дню победы.