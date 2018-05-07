Историю о трех друзьях-летчиках покажут в кинотеатре на Костякова

В кинотеатре «Искра», расположенном на улице Костякова, состоится показ военной комедии «Небесный тихоход». Как сообщила руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова , зрителей ждут 9 мая.

— Музыкальная комедия «Небесный тихоход» снималась в тяжелый для страны 1945 год. Лента рассказывает о жизни советских пилотов. Трое первоклассных летчиков, элита советской авиации, отправляясь защищать Родину, дают зарок до конца войны не обращать никакого внимания на женский пол. Убежденные холостяки еще не знают, что приготовила им судьба, — пояснила Овсянникова.

Начало в 10.00. Напомним, кинотеатр «Искра» находится по адресу: ул. Костякова, д. 10. Вход свободный.