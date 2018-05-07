Новый отрывок из «Монстров на каникулах 3»

В Интернете появился новый отрывок из мультфильма «Монстры на каникулах 3», в котором мы узнаем, какими авиалиниями летают в отпуск монстры. Да-да, они летают не самостоятельно, а на самолете, Дракула сам удивляется этому факту.

Мультфильм про новую влюбленность Дракулы (что, кстати, очень возмутило фанатов), внучку Ван Хельсинга, отпускные забавы и борьбу за выживание выйдет у нас 12 июля. А пока можно посмотреть короткий отрывок из него, чтобы скрасить ожидание:

Источник: iVideos

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