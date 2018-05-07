В Лодейнопольском районе поздравили ветеранов ВОВ

Накануне Дня Победы в Лодейнопольском районе подготовили поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. Участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и блокадников поздравили с праздником и вручили им подарки. 7 мая глава Лодейнопольского района Сергей Баранов и заместитель главы администрации по социальным вопросам Марина Утоплова поздравили с 73-й годовщиной Победы участников войны, живущих в городе Лодейное Поле.

В небольшом уютном доме на улице Карла Маркса живет Александр Дмитриевич Дряпин. Он гостеприимно встретил гостей, рассказал о боевом пути, вспомнил о недавнем событии по доставлению в Лодейное Поле Вечного огня с Пискаревского мемориала и поблагодарил за особую награду — звание Почетного гражданина Лодейнопольского района. Несмотря на солидный возраст, а Александру Дмитриевичу идет 94-ый год, он энергичен и с удовольствием занимается на огороде выращиванием овощей и ягод, он постоянный участник школьных и районных мероприятий.

Сергей Анатольевич и Марина Петровна вручили ветерану поздравления от имени губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, председателя Законодательного собрания Сергея Бебенина , от главы района и главы администрации Лодейнопольского района Ильи Дмитренко и вручили на память подарок.

Побывали представители местной власти и у супругов Григорьевых. Аркадий Константинович прошел войну и вражеский плен, вернулся в родную Алеховщину и продолжил приносить пользу Родине, воспитывая в школе детей и делясь с ними своими знаниями и жизненным опытом. Его супруга Александра Яковлевна является труженицей тыла. Вместе они почти семьдесят лет. В следующем году супруги Григорьевы готовятся отметить благодатную свадьбу.

Аркадий Константинович также является почетным гражданином Лодейнопольского района. Сергей Баранов и Марина Утоплова от души поздравили семью Григорьевых с Днем Победы, пожелали им здоровья и поблагодарили за просветительскую работу, которую они выполняют. Им также были сделаны подарки и вручены поздравления от представителей областной и местной власти.