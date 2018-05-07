Отдел «Кожухово» приглашает на очередной тренинг

19 мая в Отделе психологической помощи молодой семье «Кожухово» Московской психологический помощи населению пройдет тренинг, ориентированный на тех, кто хочет найти себе новую работу.

Тренинг проводится ежемесячно. Занятие будет одно — оно рассчитано на 8 часов. Как пояснили специалисты ведомства, этот тренинг специально разработан для людей, испытывающих трудности в поиске работы. Также он будет полезен тем, кто хочет поменять работу, а также женщинам, решившим вернуться к работе после декрета.

После занятия участники научатся выделять главные мотивационные факторы для себя в желаемой работе, создавать резюме и проходить собеседования. Также тренинг развивает навыки убеждения, самопрезентации, нахождения аргументов в свою пользу.

К участию приглашены все желающие в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет. Занятия пройдут 19 мая по адресу: ул. Лухмановская, 1. Запись ведется по телефону: 8 (499) 721-00-02.