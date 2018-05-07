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Отдел «Кожухово» приглашает на очередной тренинг
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Отдел «Кожухово» приглашает на очередной тренинг 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
19 мая в Отделе психологической помощи молодой семье «Кожухово» Московской психологический помощи населению пройдет тренинг, ориентированный на тех, кто хочет найти себе новую работу.
Тренинг проводится ежемесячно. Занятие будет одно — оно рассчитано на 8 часов. Как пояснили специалисты ведомства, этот тренинг специально разработан для людей, испытывающих трудности в поиске работы. Также он будет полезен тем, кто хочет поменять работу, а также женщинам, решившим вернуться к работе после декрета.
После занятия участники научатся выделять главные мотивационные факторы для себя в желаемой работе, создавать резюме и проходить собеседования. Также тренинг развивает навыки убеждения, самопрезентации, нахождения аргументов в свою пользу.
К участию приглашены все желающие в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет. Занятия пройдут 19 мая по адресу: ул. Лухмановская, 1. Запись ведется по телефону: 8 (499) 721-00-02.
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