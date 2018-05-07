В жанре королевских сезонов

Вольготно раскинувшийся в оливково-кипарисовых кущах изрезанного живописными бухтами полуострова Коммено великолепный курорт Corfu Imperial Resort, без сомнения, самый чистый бриллиант в короне славного Корфу — острова, чья аура хранит отблески золотого века светских повес и королевских особ. Каждая пядь этой драгоценной земли — образец утонченного вкуса, каждая деталь пробуждает восторженный интерес, каждый шаг — как приглашение к наслаждению. Все окутано изысканным итальянским флером: лимонно-золотистые, нежно-персиковые, благородно терракотовые фасады вилл и палаццо, сады, разбитые в духе итальянского ренессанса. Вибрирующая многоцветием кафе и бутиков, манящая ароматом свежесваренного кофе и предвкушением домашнего итальянского мороженого Пьяцца — почти точная реплика очаровательных уголков Портофино. Нарядный променад, плавно огибающий идиллические приватные бухты, приглашает прогуляться в благоухании лимонных садов, всякий раз замирая от восторга перед открывающимися видами на сверкающую ионическую гладь и прекрасный город Корфу, на гавань, полную шикарных яхт, на залив Дассия и силуэты далеких материковых гор.

Жемчужно-сливочные тона салонов, изысканная мебель и богатый текстиль, благородная классика и причудливый ар-деко, эксклюзивный дизайн и подлинный антиквариат — роскошь, достойная королевских интерьеров. Воплощением романтики считается Royal Pavilion — вилла в стиле загородного итальянского дома с панорамным остеклением и приватным бассейном, расположенная на первой линии под кронами реликтовых кипарисов, как и изысканная резиденция Odyssia, будто парящая над морем. Раскинувшиеся на берегу двухуровневые виллы Palazzo Sissi с бассейнами и солнечными террасами отличает искусный микс итальянского декора и корфянских традиций. Наконец, Palazzo Imperiale — эксклюзивно расположенная и самая изысканная вилла в Греции (!) как воплощение рафинированной роскоши с ее огромными фресками и мерцающими люстрами, богатым аристократическим убранством, 35-метровым бассейном и захватывающей дух панорамой.

Среди престижных соседей курорта — остров Скорпиос, личное владение Аристотеля Онассиса . В честь этого всемирно известного миллионера назван лучший из семи ресторанов курорта — Aristo, где творит отмеченный мишленовской звездой шеф Маттео Темпирини, поражая гастрономическое воображение самым богатым авторским меню в Греции. А у самого прибоя сияет шикарный панорамный ресторан Yali с изумительной морской кухней. Он расположен по соседству с пятью великолепными приватными пляжами курорта, в числе которых роскошный пляж для гостей номеров Famous Class, два семейных пляжа и два уединенных — для пар, в том числе для частных ужинов.

Просторные бассейны — открытый и крытый (с подогревом), обширная увлекательная программа фитнеса и танцев, всевозможных водных и спортивных развлечений, богатый выбор экскурсионных, прогулочных и веломаршрутов, яркие вечерние развлечения и профессиональные шоу — увы, чтобы насладиться всеми прелестями отдыха в Corfu Imperial Resort, пожалуй, не хватит и недели! А ведь еще есть превосходный воздушный, безукоризненно оборудованный Spa Elixir с набором королевских ритуалов расслабления и инновационных процедур оздоровления и омоложения.

Для гостей с маленькими детьми предусмотрен надежный помощник — cервис Grecobaby, есть детское кафе Tasty Corner и специальное меню a la carte. Для детей постарше разработана отдельная программа, в том числе детские клубы Grecoland & GrecoTeens, обучающие детские академии Kids Summer Camp — Be a Model и курсы макияжа.

Все безупречно спланировано и окутано шармом на этом великолепном, изысканном курорте! Здесь предугадываются желания и не покидает ощущение счастья, все ласкает взгляд, умиротворяет и радостно будоражит — будто впрямь уносит в золотые времена королевских сезонов славного и гостеприимного острова Корфу!