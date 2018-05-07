Библиотека №192 ищет молодого энергичного библиотекаря

Если Ваш возраст — до 32 лет и при этом Вы отлично знаете компьютер и офисные программы, умеете работать с соцсетями и желаете работать с детьми, то это Ваш шанс! О поиске такого специалиста сообщила сама библиотека №192 на своей страничке «ВКонтакте».

Итак, требования к специалисту:

— возраст до 32 лет; — образование профильное (библиографическое / педагогическое); — отличное знание ПК и офисных программ; — умение работать с соцсетями (vk, facebook, instagram) и создавать для них качественный контент; — умение и желание работать с детьми, а также проводить различные детские мероприятия; — инициативность и коммуникабельность; — хорошее знание русской и зарубежной литературы; — отсутствие вредных привычек и судимости.

Обязанности:

— ведение библиотечного и информационного обслуживания читателей; — ведение всей библиотечной документации: электронные дневники, ежемесячные базы и формы для заполнения; — работа с фондом, каталогами и картотеками; — организация и проведение массовых мероприятий и бесплатных клубных формирований; — составление отчётов о проделанной работе; — организация и проведение платных занятий с детьми в кружках и студиях (наличие педагогического (логопед, воспитатель), художественного, музыкального либо театрального образования будет вашим преимуществом); — выполнение поручений руководителя. Специалист будет оформлен по Трудовому кодексу Российской Федерации. График работы ­— 5/2, сменный: с 11.30 до 20.00 и c 13.30 до 22.00. Запись на собеседование ­— по телефону:

8-495-711-80-45 Напомним адрес библиотеки №192: ул. Старобитцевская д. 23, корп.2