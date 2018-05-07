СМИ: к 2019 году число растущих в нищете британских детей превысит 3 млн 

ЛОНДОН, 7 мая. /ТАСС/. Число детей, живущих в нищете, достигнет в Великобритании к 2019 году 3,1 млн, что вдвое больше, чем в 2010 году. Об этом сообщила в понедельник газета Independent со ссылкой на прогноз Британского конгресса тред-юнионов (TUC).
"Многие годы падения доходов населения, а также сокращение социальных пособий привели к тому, что миллионы родителей с трудом могут прокормить и одеть своих детей", — приводит издание комментарий генерального секретаря TUC Франсес О'Грейди.
По данным TUC, уровень детской нищеты за последние 8 лет вырос в каждом регионе Соединенного Королевства как минимум на 30%, а самый высокий скачок в стране был отмечен в английском графстве Восточный Мидленд, где этот показатель возрос на 76%.
Одной из основных причин столь стремительного падения уровня жизни значительной части британского подрастающего поколения стало уменьшение доходов их родителей. Так, с 2010 года у работников сферы образования и здравоохранения уровень реальных зарплат упал на 13,3%, а у трудящихся в сфере государственного управления зарплаты уменьшились на 14,3%.
Официальный Лондон опровергает эти цифры.
"Мы не признаем данные TUC. Реальная ситуация заключается в том, что с 2010 года количество людей, живущих в абсолютной нищете, упало на 1 млн, включая 300 тыс. детей", — приводит Independent слова официального представителя британского правительства.
Как отмечает издание, TUC опубликовала эти цифры в преддверии масштабной демонстрации, которая должна пройти в Лондоне в эту субботу. На запланированном в Гайд-парке митинге, целью которого является привлечение внимания к проблеме прав трудящихся, помимо представителей TUC также выступит лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин.