СМИ: к 2019 году число растущих в нищете британских детей превысит 3 млн

ЛОНДОН, 7 мая. / ТАСС /. Число детей, живущих в нищете, достигнет в Великобритании к 2019 году 3,1 млн, что вдвое больше, чем в 2010 году. Об этом сообщила в понедельник газета Independent со ссылкой на прогноз Британского конгресса тред-юнионов (TUC).

"Многие годы падения доходов населения, а также сокращение социальных пособий привели к тому, что миллионы родителей с трудом могут прокормить и одеть своих детей", — приводит издание комментарий генерального секретаря TUC Франсес О'Грейди.

По данным TUC, уровень детской нищеты за последние 8 лет вырос в каждом регионе Соединенного Королевства как минимум на 30%, а самый высокий скачок в стране был отмечен в английском графстве Восточный Мидленд, где этот показатель возрос на 76%.

Одной из основных причин столь стремительного падения уровня жизни значительной части британского подрастающего поколения стало уменьшение доходов их родителей. Так, с 2010 года у работников сферы образования и здравоохранения уровень реальных зарплат упал на 13,3%, а у трудящихся в сфере государственного управления зарплаты уменьшились на 14,3%.

Официальный Лондон опровергает эти цифры.

"Мы не признаем данные TUC. Реальная ситуация заключается в том, что с 2010 года количество людей, живущих в абсолютной нищете, упало на 1 млн, включая 300 тыс. детей", — приводит Independent слова официального представителя британского правительства.