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Цыганка украла iPhone из детской коляски в Подмосковье
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Цыганка украла iPhone из детской коляски в Подмосковье 

Свободная пресса 47 минут назад
В подмосковной Ивантеевке в обувном магазине цыганка украла дорогой iPhone из кармана детской коляски.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», цыганка крадет мобильники и кошельки уже давно, но стражи порядка никак не могут ее схватить.
Муж пострадавшей женщины рассказал, как было дело.
«Пока выбирали ребенку обувь, ненадолго отлучились от коляски, в это время она и сунула туда руку. Это мы потом поняли, когда нам записи с камер наблюдения показали. Уже через 10 минут мы искали пропажу, но звонки не проходили, телефон выключен», — пояснил он.
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