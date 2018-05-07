Цыганка украла iPhone из детской коляски в Подмосковье

В подмосковной Ивантеевке в обувном магазине цыганка украла дорогой iPhone из кармана детской коляски.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», цыганка крадет мобильники и кошельки уже давно, но стражи порядка никак не могут ее схватить.

Муж пострадавшей женщины рассказал, как было дело.

«Пока выбирали ребенку обувь, ненадолго отлучились от коляски, в это время она и сунула туда руку. Это мы потом поняли, когда нам записи с камер наблюдения показали. Уже через 10 минут мы искали пропажу, но звонки не проходили, телефон выключен», — пояснил он.

Новости криминала: Продавщица ювелирного салона украла драгоценности на миллион рублей в Подмосковье