Покажут кинохиты и лучшие телешоу: в эфире Ростова-на-Дону появился телеканал ТНТ4

Развлекательный телеканал ТНТ4 стал новым сетевым партнёром компании «Южный регион плюс». Теперь его увидят в эфире жители Ростова и Батайска. Основной контент — «золотые хиты» российского юмора, программы собственного производства, кинохиты и киноновинки.

Зрители смогут посмотреть шоу «Деньги или позор» производства Comedy Club Production. В этой передачи звезды отечественного шоубиза отвечают на провокационные вопросы.

В конце апреля в эфире телеканала возобновился показ легендарной программы нулевых — шоу «Окна» с молодым и длинноволосым Дмитрием Нагиевым.

— «Окна» идеально вписываются в концепцию телеканала. ТНТ4 — канал «золотого» контента, стопроцентно комедийный и жёсткий. Шоу «Окна» вошло в историю российского телевидения, это винтажный «золотой» контент, — сказал директор телеканала Гавриил «Гавр» Гордеев.

Зрителям покажут самые смешные моменты за всю историю проекта, которые поражают своей абсурдностью и фантазией. В студии была и стрельба, и взрывы, и даже рыцарские поединки на мечах. Герои внезапно находили бриллианты в старом унитазе, разводились из-за туалетной бумаги и признавались в интимных связях с русалками.

В эфире покажут лучшие выпуски Comedy Club, Comedy Woman, «Наша Russia», сериалы «Универ», «Счастливы вместе», «ЧОП».

Гавриил Гордеев специально приехал на презентацию нового телеканала в Ростов. На вечере у гостей была уникальная возможность примерить на себе роль участников шоу «Импровизация», упражняясь на сцене в искусстве стендапа.

Для ростовчан телеканал доступен на кнопке 28 ТВК.