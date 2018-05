Собянин вручил гран-при победителям конкурса «Московская весна a cappella»

Мероприятие прошло в отеле «Ритц-Карлтон» на Тверской улице.

"Мы проводим много фестивалей, это добрая московская традиция. Но фестиваль «Московская весна a cappella» — уникальный фестиваль, все расцветает, становится тепло, у людей появляются улыбки, вы выходите к ним на встречу. Это замечательный фестиваль, который дарит нам хорошее настроение. Я сейчас вручу гран-при, но на самом деле вы все победители, потому, что вы участвуете в грандиозном мероприятии в лучшем городе земли — в Москве", — сказал мэр.

Гран-при по итогам конкурса получила группа Six Appeal из США. Первое место соло — российский исполнитель из Сургута Etnofreestyler. Второе место — Sarfaraz Alam Safu (Индия), третье место — Максим Маминов (Россия, Москва). Москвичи Дмитрий Нестеров Владислав Гончаров и Константин Григ получили приз зрительских симпатий.

Лучшими малыми вокальными группами стали коллективы из США, а также Штатов и Китая The Alley Cats и Metro Vocal Group. Второе место занял итальянский Cluster, а третье россияне из Кирова — Abby-K Quartet. Зрители выделили коллектив из Казахстана — A’cappella Apriori.

В категории средняя группа (от пяти до восьми человек) первое место получили германский коллектив Onair и венгерский Fool Moon; следом расположились представители Южной Кореи Maytree и России Plus Five. Московские группы Пятеро, Coffeetimeband и Russian Acapella Band получили третье место. Приз зрительских симпатий достался коллективам Статус (Россия, Красноярск), Уацамонгае — Чаша нартов (Россия, Владикавказ), Wow Vocal Band (Китай) и Acapella Band «Разные» (Россия, Волгоград).

Среди больших вокальных групп, численностью более девяти человек, лидерами стали британцы The Buzztones и Московский казачий хор. Второе место заняли россияне из Перми — Академический хор «Млада» и латыши — Koukie People. Следом расположились столичная хоровая группа Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, мужской хор «Русский Формат» из Воронежа и All the king’s men из Великобритании. Симпатии зрителей оказались на стороне москвичей Moscow Gospel Team и студенческого хора Крымского инженерно-педагогический университета из Симферополя.

Размер гран-при фестиваля составил 6,2 миллиона рублей. Вокальные группы получили за первые места 1,8 миллиона рублей, за вторые — 1,2 миллиона, а за третьи — 600 тысяч рублей. Лучшему солисту полагался 1 миллион рублей, второе место — 700 тысяч рублей, третье место — 500 тысяч рублей, а приз зрительских симпатий — 400 тысяч рублей.

В 2018 году география фестиваля расширилась, на участие было подано 250 заявок. Среди отобранных 184 исполнителей были представители 16 стран: Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Португалии, России, США, Украины, Франции и Южной Кореи. Впервые приехали на конкурс участники из Индии, Китая, Южной Кореи, Германии, Израиля и Португалии.

Часть исполнителей напротив подали заявки на конкурс второй раз. Второй год подряд участвует венгерская группа Jazzation и обладатели Гран-при 2017 года — команда из Франции Opus Jam. Россию на конкурсе представили исполнители из более 40 регионов, а столицу — 85 коллективов и сольных исполнителей. Среди них был самый старший участник конкурса — Владислав Иванович Гончаров, ему 79 лет. Кроме того, свое творчество представил самый большой женский хор из 50 человек — женский хор МГИМ имени Шнитке.

Фестиваль проходит в столице с 27 апреля по 9 мая. К Дню Победы участники приготовили отдельную тематическую программу.

Конкурс отличается от других тем, что исполнители поют без музыки. Сценой им служит городское пространство: улицы, площади, скверы, парки, балконы, лестницы и крыши. Всего на фестивале задействуют 61 площадку, на 40 проходят концерты.