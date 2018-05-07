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Граффити Герою СССР Александру Мамкину откроют в Самаре
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Граффити Герою СССР Александру Мамкину откроют в Самаре 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
В День Победы в Самаре пройдет мероприятие, посвященное памяти летчиков, погибших в Великой Отечественной войне. В рамках события в областном центре символически откроют граффити, посвященное Герою СССР Александру Мамкину, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области в своем твиттер-аккаунте. В ночь с 10 на 11 апреля 1944 года Александр Мамкин спас 90 детей. Во время последнего рейса его самолет, в котором находились малыши, был атакован немецким истребителем — кабина пилота загорелась. Катапультироваться гвардии лейтенант Красной Армии не стал и до последнего продолжил управление. От полученных ожогов он скончался через несколько дней. Почетным гостем мероприятия станет Г. П. Тищенко из Беларуси — одна из детей, спасенных героем.
Фото: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области
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