Фьюжн для офисных сотрудников: апрельская подборка промокампаний

Оформление зон продаж и промоакции от российских агентств и рекламодателей.

Корнер M. Micallef в ЦУМе от Vitrina A Компания Vitrina A занималась оформлением зоны продаж продукции бренда M. Micallef в части дизайна, производства и установки бренд-корнера в Торговом доме ЦУМ.

Заказчику было предложено красивое и функциональное решение, передающее атмосферу безупречного стиля бренда M. Micallef, ориентированного на людей, ценящих роскошь и комфорт.

Для удобства работы с клиентами компания-исполнитель предложила три мобильных стенда с витринами, которые могут быть расположены линейно или по периметру, в зависимости от площади торгового помещения. На каждом стенде потенциальные потребители могут ознакомиться с новой продукцией бренда. Вся линейка расположена в стеллажах и на поверхности конструкции, дополнительно освещенной подсветкой.

Данный корнер M. Micallef в ЦУМе получил множество положительных отзывов от посетителей и владелицы самого бренда-Мартины Микаллеф

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Хармс и мусорные мешки от Great

Леонид Федоров — бессменный лидер группы «АукцЫон» — вместе с музыкантом Игорем Крутоголовым выпустил новый альбом «Постоянство веселья и грязи» в рамках своего проекта «Федоров и Крузентштерн».

В поддержку выхода альбома группа организует несколько абсурдистских художественных акций. Главными действующими «лицами» промокампаний по продвижению альбома станут мусорные мешки с графичным портретом Хармса. За день до петербургской премьеры в городе появится гигантская пирамида из мешков, из которых будут звучать композиции альбома.

Также за день до концерта в разных местах Петербурга появятся 14 мешков (по количеству треков в альбоме), в которые музыканты положат диски с автографами. Подробнее на Sostav.

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Торговая зона «CATMAN Coffee»

В этом году компания De'Longhi приняла решение оформить кофецентр в магазине «М. Видео» , расположенном в ТЦ «Метрополис». Для реализации данного проекта была выбрана компания Vitrina A.

Уже в июле был произведён и смонтирован первый магазин. Кофецентр получился светлым и открытым, что привлекает внимание посетителей. Представлена вся линейка кофемашин, кофе и аксессуаров.

Продемонстрировано качественное оформление: вместительные стеллажи, представляющие многочисленную вариацию кофемашин, удобные столы и стулья, а также декоративные лампы. Мониторы, расположенные на колонне, транслируют изображения продукции De'Longhi. Со стороны стеллажей находится видеостена, контент которой регулируется удаленно.

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Релакс, фьюжн и антистресс для сотрудников Coca-Cola от ICON

В рамках кампании, посвященной запуску нового бренда холодного чая FUZETEA, компания Coca-Cola поставила перед командой коммуникационного агентства ICON задачу разработать стратегию внутренней коммуникации для офисов в шести российских городах, которая донесет философию нового бренда и будет транслировать сообщение о том, что у сотрудников всегда и везде есть «время для себя».

Для достижения этой цели, агентство разработало внутрикорпоративную кампанию, которая состояла из пяти главных компонентов: анонсирования, музыкального флэшмоба, серии интерактивных активаций, концептуального брендинга рабочего пространства и проведения лотереи.

За три дня до мероприятия каждый сотрудник получил direct-письмо от представителя топ-менеджментаCoca-Cola, в котором предлагалось отвлечься от текущих дел и принять участие во внутрикорпоративном мероприятии, посвященном запуску нового продукта.

В день флэшмоба, в зоне ресепшн сотрудников встречала музыкальная группа, которая исполняла песню «FUZETEA». Актёры, обыгрывающие сотрудников компании, периодически поднимали таблички с жизнеутверждающими надписями с различными вариантами прочтения концепции бренда.

Для полного погружения персонала в атмосферу мероприятия в офисах был организован завтрак в стиле фьюжн, где каждый из сотрудников собирал из разных ингредиентов свое собственное блюдо. Были также размещены фотозоны, гдекаждому были предоставлены тематические аксессуары — подушки, повязки для сна и т. д.

Во время рабочего дня желающие могли поиграть в интерактивный гольф или релакс-дартc. В дополнение к этому в офисах было создано уютное пространство с мягким газоном, массажными креслами и гамаками, где сотрудники могли расслабиться в течение дня.

Digital-решение было представлено анимационными антистресс-заставками, которые устанавливались на рабочий компьютер каждого сотрудника.

Чтобы донести сообщение бренда, офисы Coca-Cola были оформлены позитивными надписями, обыгрывающими рабочее пространство и объекты, на которые они были нанесены (лифт, лестница, окна, зеркала). Завершающим этапом внутренней коммуникацией стало проведение беспроигрышной Fuze-лотереи с эксклюзивными призами.

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Стенд-книжка Cersanit

Масштаб данного проекта является по-настоящему колоссальным: компания Vitrina A разработала дизайн, произвела, доставила и установила 919 стендов в 204 города России.

Работы производились в Центральном федеральном округе, Крымском федеральном округе, Северо-Кавказском, Южном и в Северо-Западном округах Российской Федерации.

Стенд-книжка удобна для использования: она имеет 13 страниц, стороны которых представляют продукцию, их можно легко перелистывать, как настоящую книгу. Проект был реализован в срок, все задачи исполнены в полном объёме.

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Расписание матчей от Z-CARD

Z-CARD — международный специалист PocketMedia. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 компания выпустила макет с расписанием всех матчей мундиаля.

Проивзодитель отмечает, им можно воспользоваться и как и собственным рекламным инструментом, разместив свой логотип, QR-код и другую информацию о компании.