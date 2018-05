Цифровая живопись: американка создала картину в стиле XIX века с помощью CSS кода

Американский веб-дизайнер Диана Смит создала картину в стиле масляной живописи XIX века, используя только код языков программирования CSS и HTML. Она так и назвала свое произведение — «Франсин на чистом CSS».

Для того, чтобы было более понятно, что сделала Диана, необходимо уточнить, что она не пользовалась графическим планшетом или мышью, а прописывала каждый элемент языком программирования вручную, c помощью клавиатуры.

Здесь и далее фото @cyanharlow

Это означает, что изображение «Франсин на чистом CSS» будет отображаться на разных браузерах по-своему, поскольку оно полностью состоит из кода, а версии языков CSS и HTML на старых браузерах отличаются от новых.

Вот так, например, Франсин будет выглядеть, если ее запустить на старом браузере Netscape Navigator. Просто шедевр кубизма.

And Netscape Navigator for the true romantics amongst you. pic.twitter.com/hO12KvVoJg

— Mayowa Tomori (@mdotslash) 2 мая 2018 г.

«Netscape Navigator для истинных романтиков среди вас».

А так Франсин будет выглядеть в одной из предыдущих версий браузера Opera.

i tried @cyanharlow's incredible pure css portrait in an old version of opera and well, the disclaimer wasn't lying: «so the live preview will most likely look laughable in anything other than chrome»https://t.co/fReKS0yCLz pic.twitter.com/MdPLNApQ2g

— David Zhou (@dz) 1 мая 2018 г.

А это мобильная версия той же Opera.

Opera mobile is also pretty cool pic.twitter.com/PRZx9plcr8

— Marco Buono (@coreh) 1 мая 2018 г.

На то, чтобы написать картину кодом у Дианы ушло две недели. По ее словам, процесс создания цифрового произведения похож на ультра-жесткий режим выживания в компьютерной игре, ведь для того, чтобы нарисовать Франсин у нее не было ни кисти, ни даже курсора, а лишь клавиатура.

«Я даже не могу понять, зачем я это сделала», — делится своими впечатлениями девушка в беседе с Motherboard.

Несмотря на всю сложность работы, у Дианы есть еще две работы, которые она создала с помощью CSS и HTML.