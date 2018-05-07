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ПандаПарк Мещерский
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ПандаПарк Мещерский 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
В этом парке 8 маршрутов и три уровня прохождения: для новичков, для продвинутых и для экстремалов. Названия всех маршрутов подобраны в индейской тематике: «Вождь краснокожих», «Дикий койот», «Летящая стрела» и т.д. Ребят и взрослых ждут разнообразные мосты, переправы, троллеи и даже «спираль ДНК».
Взрослые, сопровождающие детей, но не посещающие игровые объекты проходят бесплатно, детский входной билет стоит от 300 руб., 1 маршрут + игровые объекты — от 800 руб. Владельцы карт ПандаКлуб могут воспользоваться скидкой.
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