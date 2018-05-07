Город возьмут штурмом: полная программа Дня Победы в Новосибирске

Праздник начнётся 8 мая — в 21:50 на мемориальном комплексе «Монумент Славы» пройдёт ежегодная молодёжная акция «Свеча памяти». В нашем городе она впервые состоялась в 2011 году — тогда к скульптуре «Скорбящая мать» пришли около пятисот новосибирцев. А в прошлом году число участников акции превысило пять тысяч человек.

9 мая в 8:00 от цирка стартует мотопробег «Дорогами войны», организованный клубом «Мото-братство». Проехать в колонне могут все желающие, сбор байкеров намечен на 7:40.

В 9:15 состоится церемония возложения цветов к бюсту маршала авиации трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина (памятник стоит на пересечении Красного проспекта и улицы Свердлова).

В 10:00 на площади Ленина стартует парад войск Сибирского гарнизона — в этом году в нём примут участие более 1700 военнослужащих и 40 единиц техники. Залп артиллерийского салюта прогремит на пересечении Каменской магистрали и улицы Военной.

В 10:45 от здания бизнес-центра на Октябрьской магистрали, 3 двинется колонна «Бессмертного полка». Новосибирцы со Знаменем Победы и фотографиями героев войны пройдут по Октябрьской магистрали, Красному проспекту до Дома офицеров (Красный проспект, 63). Там акцию завершит военно-патриотическая программа (с 11:30 до 13:00).

С 12:00 до 19:00 организуют интерактивную программу в честь Дня Победы в Первомайском сквере. С 12:00 до 22:00 продлится концерт в Центральном парке, в других зелёных зонах Новосибирска тоже устроят районные праздники.

В 12:30 состоится торжественный митинг с возложением венков к Вечному огню на Монументе Славы. А в 14:30 мэр Анатолий Локоть и врио губернатора Андрей Травников возложат цветы на мемориальном воинском захоронении «Раненый воин» (Заельцовское кладбище).

С 13:30 до 17:30 на участке Красного проспекта (от Депутатской до Сибревкома) будет проходить 72-я городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала Покрышкина.

Весь день, с 9:00 до 22:15, в кинотеатре «Победа» будут показывать главные советские фильмы о войне: «Летят журавли» (12+), «Баллада о солдате» (12+), «Судьба человека» (12+), «Иваново детство» (16+), «Они сражались за Родину» (0+), «Белорусский вокзал» (12+), «Восхождение» (16+). Также в этот день можно посмотреть на большом экране фильм 2012 года «Белый тигр» Карена Шахназарова (16+). Билет на любой фильм из списка стоит 100 рублей, для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла вход свободный.

С 12:00 до 21:00 в Белой галерее того же кинотеатра будет работать выставка «Военным фотографам посвящается. Территория Победы». В экспозиции — около ста снимков советских фотокорреспондентов, многие из которых погибли с камерой в руках на полях сражений. Выставка проходит при поддержке Российского военно-исторического общества и будет доступна до 10 июня. Стоимость билета — 100 рублей. Для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла вход свободный, а 9 мая на выставку пустят бесплатно всех, кто приобрёл билет на любой фильм из ретро-программы. Возрастное ограничение 12+.

С 11:00 до 19:00 можно посетить другую тематическую выставку, в краеведческом музее. Её экспонаты — открытки с сюжетами о блокаде Ленинграда и жизни горожан в то страшное время из частной коллекции Станислава Савченко. Билет стоит 80 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 50 рублей (0+). В стоимость билета входит посещение экспозиции «История Новосибирской области».

В 15:00 в ГКЗ имени Каца состоится концерт «Этот день Победы». Вокалисты филармонии исполнят известные песни под аккомпанемент военного оркестра «Вежливые люди». Билет на мероприятие стоит 200 рублей (6+).

В 16:00 кабаре-кафе «Бродячая собака» приглашает на традиционный вечер песен Победы и Булата Окуджавы — знаменитый бард родился 9 мая и был участником Великой Отечественной войны. На сцену выйдут новосибирские музыканты, подпевать им не только можно, но и нужно — всем гостям выдадут брошюры с текстами. Билеты стоят 250–300 рублей (12+).

С 15:00 до 18:00 на территории 17-го военного городка Октябрьского района, на площадке между домами 5 и 7, реконструкторы воссоздадут важный момент Сталинградской битвы. Зрители увидят штурм здания в центре города с использованием пиротехники и макетов вооружения того времени. Начало боевой операции — в 16:00.

С 18:00 до 21:50 на площади Ленина будет идти праздничная программа, а после её завершения в небо запустят сразу пять фейерверков (в Первомайском сквере, у Монумента Славы, на стадионе «Локомотив», возле ДК «Академия» и на территории детской музыкальной школы № 9 (Молодости, 13). А на городском пляже «Наутилус» в это же время прогремит артиллерийский салют.