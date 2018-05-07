Настоящее ассорти: слушатели рассказали, за что любят радио «МИР»

В России отмечают День радио. Для «МИРа» — это тоже профессиональный праздник. Наши радиостудии работают в 66 городах России, а также в Беларуси и Кыргызстане. Коллег из Бишкека поздравила корреспондент Дарья Ким.

В крупнейшем кондитерском цехе в Бишкеке радио «МИР» звучит с утра. Кондитеры уверены: «Наполеоны» и «Медовики» под музыкальные хиты получаются вкуснее.

«Без музыки мы не работаем. Мы всегда включаем радио, так веселее и быстрее работа идет. На радио «МИР» все в меру — и музыка, и познавательные программы, и розыгрыши, и передачи для детей, и гороскоп, и новости. Настоящее ассорти», — говорит кондитер Елена Гныря.

Целый день стоять на одном месте сложно. Поэтому на предприятии решили ввести танцевальный перерыв. И приятно, и полезно, ведь «МИР» не только бодрит, но и успокаивает.

«У меня очень тяжелая работа, но, слушая вечером радио «МИР», мы расслабляемся. Приятно для ушей. Каждый человек может найти подходящую для себя музыку. За это мы выбираем «МИР», — отмечает кондитер Тимурлан Иминов.

Утреннее шоу «Кофейня» будит Кыргызстан уже 8 лет. Двухчасовой интерактив с розыгрышами, интересными рубриками и свежими новостями любят и слушатели, и ведущие.

«Такой парадокс! Сначала делишься хорошим настроением по долгу службы, а потом понимаешь, что этот импульс каким-то образом отражается и на тебе», — смеется радиоведущая Айгуль Курманова.

В столичном регионе и на Иссык-Куле радио «МИР» слушают уже более 10 лет. Все это время станция — в первых строчках рейтингов.

Радио «МИР» в Кыргызстане проводит масштабные социальные акции. Несколько лет назад вместе с российским проектом «Жди меня» журналисты помогали кыргызстанцам найти пропавших родственников и друзей. В этом году организовали благотворительный марафон в помощь детям, которые борются с раком.

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