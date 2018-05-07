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Черкесск отметит День Победы на коне
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Черкесск отметит День Победы на коне 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
День Победы в Черкесске отметят конно-спортивными соревнованиями, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе главы и правительства КЧР.
На республиканском ипподроме 9 мая в 14:00 пройдут пять заездов:
1 000 м на кобылах 2-х лет чистокровной верховой породы, рожденных в КЧР;1 000 м на жеребцах 2-х лет чистокровной верховой породы, рожденных в КЧР;1 400 м на кобылах 3-х лет и старше чистокровной верховой породы, рожденных в КЧР;1 800 м на лошадях 3-х лет чистокровной верховой породы, рожденных в КЧР;2 000 м на лошадях 3-х лет и старше чистокровной верховой породы.
Гостям также предложат концертную программу и предоставят уютные зоны для семейного отдыха и детских развлечений. Организаторы рассчитывают, что праздник посетят несколько тысяч зрителей.
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