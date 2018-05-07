Черкесск отметит День Победы на коне

День Победы в Черкесске отметят конно-спортивными соревнованиями, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе главы и правительства КЧР.

На республиканском ипподроме 9 мая в 14:00 пройдут пять заездов:

1 000 м на кобылах 2-х лет чистокровной верховой породы, рожденных в КЧР;1 000 м на жеребцах 2-х лет чистокровной верховой породы, рожденных в КЧР;1 400 м на кобылах 3-х лет и старше чистокровной верховой породы, рожденных в КЧР;1 800 м на лошадях 3-х лет чистокровной верховой породы, рожденных в КЧР;2 000 м на лошадях 3-х лет и старше чистокровной верховой породы.

Гостям также предложат концертную программу и предоставят уютные зоны для семейного отдыха и детских развлечений. Организаторы рассчитывают, что праздник посетят несколько тысяч зрителей.