Их нравы: За секс с 10-летним ребенком много не дадут

Докатились! Верховный суд Финляндии отказал в пересмотре решения нижестоящей инстанции по делу о половом сношении 20-летнего мигранта с 10-летней финской школьницей в муниципалитете Пирканмаа, так и не признав сей факт изнасилованием. Вердикт суда остался прежним: беженца обвинили лишь в «злостной сексуальной эксплуатации», приговорив его к трем годам заключения. И это в Финляндии, где казалось бы как нигде бьются за права детей. Стоит вспомнить скандальные истории как детей изымали из русских семей за якобы родительские побои. А тут, когда речь идет о настоящем насилии маленькой девочки — пожалуйста!

Не нашли!

Любвеобильному выходцу с востока светил куда более серьезный срок по статье за «изнасилование при отягчающих обстоятельствах». Но, как передает финская телерадиокомпания Yle, ранее такое же решение вынес надворный суд (первой инстанции) города Турку. А позднее и уездный суд (второй инстанции) региона Пирканмаа. Люди в мантиях четко следовали букве закона, отметив, что доказательств применения силы при сношении не найдено. Как нет доказательств и того, что ребенок во время полового акта находился «в шоковом или ином беспомощном состоянии». Так что приговор (три года лишения свободы) оставили в силе.

У профессиональных юристов такой вердикт вызвал форменное недоумение. Удивлены и ошарашены им криминологи, сотрудники ювенальной юстиции, психологи, сексологи… Как бы то ни было, окончательное решение Верховного суда Финляндии вызвало бурю эмоций, многочисленные протесты и недовольство общественности и негативную реакцию чиновников во всех сферах власти. В том числе — членов местного парламента, которые в срочном порядке решили внести поправки в уголовный кодекс страны для ужесточения наказания за подобные вопиющие преступления на сексуальной почве.

Да, доказательств не нашли. А может, и не искали? Да и как их найдешь? Что может сказать ребенок, который еще ничего не соображает и не понимает, что с ним происходит. Девочка вышла погулять во двор собственного дома (изнасилование произошло именно там, на улице). Тут к ней подошел взрослый дядя и предложил «показать кое-что», а потом и «попробовать»… Легче всего совратить несмышленого ребенка, пока у него еще не сформировался механизм ответной реакции и он в полной мере доверяет взрослому человеку. А если учесть, что девочки раньше созревают в сексуальном плане, чем мальчики, и при этом им ведь всё хочется узнать и познать… Этим-то и пользуются подонки всех мастей.

«Ребенок никоим образом не может знать, что с ним произойдет в подобной ситуации», — считает детский психиатр Туула Тамминен. «Десятилетний ребенок не в состоянии адекватно выражать свою волю», — соглашается с ней профессор криминального и процессуального права Кари Толванен. Так о каких таких не найденных проявлениях «беспомощного состояния» можно вообще говорить в таких случаях? В этом возрасте ребенок сам по себе беспомощен перед опытным насильником или обольстителем.

«Главное — не создавать панику!»

И почему преступник не понес заслуженного наказания? Это ведь так очевидно — то, что он понимал, что творит. Все становится понятным, если вспомнить, что совсем недавно тот самый уездный суд региона Пирканмаа подложил сам себе хорошую свинью. В 2016 году здесь были осуждены за изнасилование пятеро кубинских спортсменов, приехавших сюда на волейбольный турнир. Через год (!) выяснилось, что пятый спортсмен не принимал участия в насилии. Он был оправдан и выпущен на свободу. А в качестве компенсации ему было выплачена сумма в 198.815 евро! Правда, это в два раза меньше, чем он требовал. Но все же… В общем, ларчик, как говорится, просто открывался: теперь финские судьи, «обжегшись на молоке, дуют и на воду».

А с другой стороны — старую добрую Суоми уже давно наводнили многочисленные беженцы. Молодые, здоровые, половозрелые мужчины, которые в ожидании решения Миграционной службы Финляндии о предоставлении им убежища месяцами слоняются без дела, живя на хорошие пособия. В компании именно таких взрослых друзей все чаще стали замечать местных 11-12-летних школьниц. И тенденция эта приобретает уже массовый характер. Все бы ничего, но такая «дружба», как правило, заканчивается изнасилованием. «Мы прекрасно понимаем, что эти молоденькие девочки встречаются со взрослыми мужчинами не для дискуссий или обмена мнениями, — признается детектив Симо Хямяляйнен. — А также осознаем, что девочки 12-15 лет не всегда понимают, чего они не должны делать». Поэтому подобный расклад не может не волновать представителей финской полиции.

Но как поступать служителям закона, если сами девочки не против такого общения? Не проводить же в самом деле душещипательные беседы с малолетними искательницами приключений. Тем более, что подростки в таком возрасте, как правило, неуправляемы — им ведь не до увещеваний, девочкам взрослую жизнь подавай. И родителям особо не пожалуешься — пока беда не грянет, они, как правило, не обращают на такие предупреждения особого внимания. Тем не менее, несовершеннолетние школьницы, которые активно общаются с мигрантами, как показывает практика полицейских расследований, вполне могут стать жертвами сексуальных преступлений. Что и происходит время от времени, как показал в частности эпизод «злостной сексуальной эксплуатации», произошедший в муниципалитете Пирканмаа.

Что же делать? Писать статьи в СМИ? Обращаться на телевидение? Вроде как-то неловко… Необычный способ предупреждения изнасилований в этой ситуации придумали стражи порядка Восточной Финляндии. Они разослали информацию о неблаговидном поведении девочек-подростков «всем заинтересованным лицам» через школьно-студенческий портал Wilma — это что-то типа «электронного дневника» или «электронного расписания». Грубо говоря, «настучали» (если выражаться на сленге) всем, кому могли, в том числе родителям и преподавателям. Портал уведомил в вежливой форме о рискованном поведении малолетних искательниц приключений педагогов и родителей начальных, средних и высших учебных заведений. По словам полицейских, это было сделано для того, чтобы «не создавать панику и не разжигать ненависть, но чтобы предупредить родителей о выводах полиции».

Один раз — не ловелас

Между тем, «лица иностранного происхождения» (как политкорректно финны называют беженцев) уже успели стать настоящей головной болью для властей страны. В Суоми на сегодняшний день скопилось порядка 32.000 мигрантов, попавших сюда с волной 2015 года. Это больше всех в Европе, если пересчитать «на душу населения». Такое большое количество беженцев приняла только Швеция. Но оттуда уже высылают нежелательных гостей обратно на историческую родину. Пошла по примеру своей соседки и Финляндия, которой надоели подобные скандалы. Местные власти собираются выслать из страны 20.000 мигрантов, которым отказано в убежище. Да, финны согласны приютить бежавших от войны и голода ближневосточных скитальцев. Но те пока что не стремятся интегрироваться в финское общество, принявшее их, и не спешат, например, устраиваться на работу. Вот власти Суоми и решили действовать более решительно.

Правда, есть одно но: приезжие, которым было отказано в статусе беженца один раз, подают прошение вторично. Да ладно бы вторично. При современном финском законодательстве, они могут подавать заявку столько раз, сколько им заблагорассудится — количество попыток не ограничено. Причиной, вынудившей мигранта делать это, может быть что угодно: от религиозных мотивов до смены сексуальной ориентации. Дело за фантазией гостя и терпением властей. Главное — убедить в своем желании остаться здесь еще на какое-то время Миграционную службу Финляндии. Доходит до того, что беженцы живут годами, пока чиновники рассматривают их бесконечные и многоразовые заявки. Некоторые приезжие подают прошения по три, пять, даже по семь раз.

Выход есть — изменение закона об иностранцах. Но такие изменения в законодательстве все равно могут вступить в силу не ранее, чем через год. А пока мигранты торжествуют: безбедная жизнь, бесплатное питание, проживание, хорошее пособие, женщины и даже малолетние девочки, которых тут хватает на каждом шагу, — все к их услугам. Долго ли продлится для гостей такая лафа? Все зависит от того, когда у местных жителей лопнет терпение или когда у властей закончатся средства на содержание обнаглевших нахлебников. Но и того, и другого пока вроде хватает. А беженцы могут и подождать.

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