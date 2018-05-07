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Валерий Гергиев прокомментировал строительство концертного зала в «Зарядье»
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Валерий Гергиев прокомментировал строительство концертного зала в «Зарядье» 

360tv.ru 1 час назад
Организаторы готовятся к открытию концертного зала в парке «Зарядье», запланированному на лето 2018 года. На месте строительства побывал российский дирижер Валерий Гергиев, сообщил сайт «Утро.ру».
Уверен, что на открытии зала в «Зарядье» наша страна получит возможность ярко продемонстрировать традиции сохранения и приумножения культурных ценностей, и мы увидим, как лучшие наши надежды претворяются в жизнь
— Валерий Гергиев.
В строительстве сцены использовали аляскинский кедр, который обеспечивает идеальную звукоизоляцию и великолепный звук. Для облицовки стен и потолка Большого концертного зала подрядчики закупили около 15 тысяч акустических панелей из массива красного дерева махагони. Об этом сообщил сайт «Вечерняя Москва».
Это уникальное сооружение является еще одной изюминкой «Зарядья». В Большом зале идут работы по облицовке акустическими панелями стен и потолка. Каждая такая деталь уникальна
— оператор строительства АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.
Он добавил, что в мире пока нет аналогов концертному залу в «Зарядье».
Проект реконструкции центрального Дворца культуры начали разрабатывать в Балашихе. Все работы планируется завершить в 2019 году.
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