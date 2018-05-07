Валерий Гергиев прокомментировал строительство концертного зала в «Зарядье»

Организаторы готовятся к открытию концертного зала в парке «Зарядье», запланированному на лето 2018 года. На месте строительства побывал российский дирижер Валерий Гергиев , сообщил сайт «Утро.ру».

Уверен, что на открытии зала в «Зарядье» наша страна получит возможность ярко продемонстрировать традиции сохранения и приумножения культурных ценностей, и мы увидим, как лучшие наши надежды претворяются в жизнь

— Валерий Гергиев.

В строительстве сцены использовали аляскинский кедр, который обеспечивает идеальную звукоизоляцию и великолепный звук. Для облицовки стен и потолка Большого концертного зала подрядчики закупили около 15 тысяч акустических панелей из массива красного дерева махагони. Об этом сообщил сайт «Вечерняя Москва».

Это уникальное сооружение является еще одной изюминкой «Зарядья». В Большом зале идут работы по облицовке акустическими панелями стен и потолка. Каждая такая деталь уникальна

— оператор строительства АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

Он добавил, что в мире пока нет аналогов концертному залу в «Зарядье».

Проект реконструкции центрального Дворца культуры начали разрабатывать в Балашихе. Все работы планируется завершить в 2019 году.