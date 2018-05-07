Лучшие фуд-фотографы 2018 года по версии Pink Lady

Престижный британский конкурс фотографий еды Pink Lady Food Photography объявил имена победителей. Pink Lady выбирают лучшего фуд-фотографа каждый год, начиная с 2011. Главная награда в этом году досталась фотографу Нуру Ахмеду Гелале из Бангладеш за снимок индусов, которые молятся перед праздничной трапезой в одном из храмов в Дакке.

В этом году в конкурсе приняли участие фотографы из 60 стран. В общей сложности жюри получило почти 40 тысяч снимков. Бигпикча публикует лучшие снимки.

Конкурс открыт для фотографов любого возраста, профессиональных и любительских снимков. Призовой фонд — более 10 000 фунтов. Финал проходит во всемирно известных лондонских Mall Galleries. По итогам конкурса лучшие работы участвуют в пятидневной публичной выставке.

Победитель в номинации «Фотограф в возрасте до 10 лет»

Фото: Руби Сменд из Британии. Маленькая британка запечатлела домашнюю лапшу, которая сушится на кухне. Эта картина напомнила ей дождь.

Победитель в номинации «Фотограф в возрасте от 11 до 14 лет»

Фото: Стефан Деду из Румынии. Домашние яйца трех разных цветов: оттенок зависит от породы курицы.

Победитель в номинации «Фотограф в возрасте от 15 до 17 лет»

Фото: Уильям Линдсэй-Перез из Британии. Последние штрихи: присыпка какао на малиновые меренги с белым шоколадом.

Победитель в номинации «One Vision Imaging»

Фото: Энди Гримшоу из Британии. Phase One IQ280 + свет Broncolor. Просто зеленые бобы крупным планом.

Победитель в номинации «Еда на продажу»

Фото: Джейд Нина Шархел из Британии. Canon EOS 5D Mark III + EF 24-70mm f/2.8L IS USM. 1/80 с, f/2.8, ISO 160. Пробитые пулями стены одной из самых старых булочных в Мумбаи. Британка сфотографировала женщин, стоящих в очереди, чтобы заказать хлеб к индуистскому празднику Дивали.

Победитель в номинации «Фуд блогеры»

Фото: Анико Лойфф из Британии. Canon EOS 6D + Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art. 1/10 с, f/1.8, ISO 400. На ее фотографии — лавандовый мед, стекающий с деревянной мешалки на ломтики сот.

Победитель в номинации «За приготовлением еды»

Фото: Джон Кэри из Британии. Знаменитый шеф-повар Калум Франклин за работой — мастер своего дела печет пироги на кухне ресторана при лондонском отеле Роузвуд.

Победитель в номинации «Лучшая винная фотография»

Фото: Виктор Пугачев из Австралии. Sony A6000 + Sigma 19mm. 1/6 с, f/4.5, ISO 400. На этой фотографии выжатый сок винограда сорта шардоне сливается в бочку, распадаясь на фракции. Снимок сделан во французском регионе Шампань.

Победитель в категории «Люди»

Фото: Тьери Годьер из Франции. Сотрудница Мэзон Шампи, одной из самых старых в Бургундии компаний, торгующих винами (была основана в 1726 году).

Победитель в категории «Места»

Фото: Джордж Роуз из США. Canon EOS 5D Mark III. Затопленные виноградники в округе Сонома. Этот снимок был сделан в январе 2017 года с вертолета.

Победитель в номинации «Съедобный портрет Marks & Spencer»

Фото: Линда Тейлор из США. Canon 5D Mark III + EF 50mm. 1/100 с, f/5.6, ISO 800. Маленькие груши-падалки, которые фотограф отдала местному пекарю, сдали частью изысканного десерта.

Победитель в номинации «Приключения с едой Marks & Spencer»

Фото: Дерек Сни из Британии. Девушка готовит каталонскую паэлью на рождественской ярмарке в Ньюкасле-на-Тайне.

Победитель в номинации «Семейная трапеза»

Фото: Гийом Фландр из Британии. На снимке — отец и дедушка фотографа готовят еду в Рождественский Сочельник.

Победитель в номинации «Есть, чтобы жить»

Фото: Пробал Рашид из Бангладеш. Рыбак Локман Миа из Бангладеш готовит ужин прямо в лодке, в которой живет.

Победитель в номинации «Сервировка стола»

Фото: Том Паркер из Британии. Повар представляет посетителям ресторана приготовленное им блюдо в одном из отелей колумбийского города Картахена.

Победитель в категории «Еда из книги»

Фото: Оливер Хаусер из Германии. Phase One IQ3. Этот снимок входит в серию фотографий «Адам готовит для Евы» и иллюстрирует процесс приготовления венского шницеля.

Победитель в номинации «Сбор даров природы»

Фото: Дебдатта Чакраборти из Индии. Nikon D90. 1/150 с, f/4.0, ISO 2000. На ее снимке рыбаки закидывают сети в реку Силабати в индийской Бенгалии.

Победитель в номинации «Фото на телефон»

Фото: Пол Стивен из Британии. Три любопытные и величественные коровы породы хайланд в английском Сомерсете.

Победитель в номинации «Политика еды»

Фото: Томаш Кармас из Польши. Это фото было сделано на севере Вьетнама. Собак на страшной жаре моют перед тем, как отправить на бойню.

Победитель в номинации «По яблоку в день»

Фото: Майкл Майсен из Германии. Натюрморт в виде яблочного букета.

Победитель в номинации «Fujifilm»

Фото: Филипп Филд из Британии. Фотограф вспоминает: «Мы ехали по Серенгети, и когда наш водитель остановился, я заметил стаю страусов на горизонте. Как только я сделал кадр, птицы исчезли из виду».

Победитель в номинации «Фотограф-студент»

Фото: Бекки Хатчингс из Британии. Мед в сотах и специальные скребки, с помощью которых соты снимают с рамки.

Лучшее фото 2018 года, главный приз конкурса

Фото: Нур Ахмед Гелал из Бангладеш. Canon EOS-1DX + EF 85mm f/1.2L II USM, 1/125 с, f/2.8, ISO 1600. Это фотография, сделанная с верхней точки (автор залез под крышу семиэтажного здания), с использованием объектива 85мм, благодаря которому и получилась практически идеальная композиция кадра, которую даже не пришлось обрезать.