Я был немногим старше легендарного Кузнечика. Ветеран прошел войну в эскадрилье с «несчастливым» номером 666

С каждым годом все меньше остается ветеранов Великой Отечественной. Тем ценнее слова тех, кто до сих пор, как они сами говорят, «в строю», чью память не затуманили прожитые десятилетия. Для генерал-майора авиации в отставке Алексея Никифоровича Рапоты война началась на Калининском фронте. С декабря 1941 по июль 1943 года ночной бомбардировщик Рапота выполнил около 1000 боевых вылетов. Победу он встретил в Чехословакии.

Затем пришлось служить в Болгарии, потом помогать кубинским товарищам — поднимать боевой дух и приобретать знания в области военно-авиационного искусства. А в последние годы, перед заслуженным отдыхом, Рапота возглавлял кафедру ВВС и ВДВ в Военной академии бронетанковых войск. Всего у заслуженного летчика 46 лет выслуги. Парадный китель едва виден под десятками наград, но 96-летний ветеран носит его не сгибаясь. Накануне великого праздника Победы он поделился с «ВМ» воспоминаниями о своей войне.

— Наш первый авиационный полк ночных бомбардировщиков № 666 (тьфу-тьфу, ведь повезло же под таким номером и войну пережить, и на здоровье до самых седин не жаловаться) был сформирован на базе летного училища в Фергане (Узбекистан). Всего один месяц мы, 19-летние курсанты, тренировались летать ночью и потом сразу попали в настоящую кровавую бойню.

— Алексей Никифорович, и сегодня, спустя 73 года после окончания Великой Отечественной, вам снится война?

— Бывает, но теперь уже редко… Как будто опять лечу в кромешной темноте, и самолет наш начинают расстреливать немецкие пушки.

— А художественные фильмы про войну любите?

— Я советские кинокартины люблю. Среди наиболее любимых — «В бой идут одни старики». Ой, как мне этот фильм Леонида Быкова нравится… Самый молодой летчик по прозвищу Кузнечик очень напоминает наших ребят. И я был немногим старше, отчаянный, хоть и без большого опыта. Но в душе у каждого крепко держалась уверенность, что слабину давать нельзя и победа будет за нами.

— Значит, и в художественных фильмах правдиво показывают войну?

— В целом, конечно, да, но на войне еще страшнее было. Великая Отечественная — это был такой в жизни страны и народа тяжелейший период, особенно 1941–1942 годы… Уже после войны, в 1946 году, Сталин в разговоре с командующими признался: «У правительства нашего были отчаянные минуты». Достаточно вспомнить только первые дни войны. Вы представляете — 1600 самолетов немцы уничтожили на западном направлении.

— Ваша Татьяна на фотографиях выглядит, как артистка. Все ее письма храните до сих пор?

— Вот они все. Как они мне помогали тогда выживать!

— После 1943 года вы почти не летали за линию фронта?

— Да, меня назначили начальником штаба отдельной эскадрильи. На мне лежали обязанности по организации полетов и жизнедеятельности всего полка. Объясняли, что с таким опытом и знаниями, как у меня, пора руководить.

Заканчивая беседу, мы ходим с Алексеем Никифоровичем по комнатам его небольшой квартиры, как по выставочному залу. Более 150 картин, написанных боевым летчиком, украшают стены. Генерал-майор авиации в отставке Рапота почти со школьной скамьи увлекается живописью. Что интересно, в 1960-х годах он даже поступил в художественное училище, сразу на второй курс. Но с одним преподавателем не сошлись во взглядах на технику живописания. Так и не сложилось дополнительное художественное образование. От этого, правда, его экспозиция не выглядит обделенной. Среди представленных работ — и уголок отдыха боевых летчиков, и портреты любимой и единственной на всю жизнь подруги и жены Татьяны, и пейзажи мест, где Рапота служил, в том числе — Кубы.

— У меня двое сыновей, шесть внуков, двенадцать правнуков и уже один праправнук. Когда в 65 лет пришлось уйти на пенсию, вначале от скуки совсем загрустил. Но потом включился в общественную работу, книжки пишу, живопись не бросаю, вот интервью даю, чтобы помнили, как мы воевали. Мы свое Родине отдали сполна, молодые должны наше дело продолжать.

И сегодня, уже в свои 96 лет, генерал-майор в отставке Рапота не может позволить себе встать позже 7:30 утра. Каждый день у него расписан полностью.