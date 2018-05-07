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Карадениз: горжусь своей карьерой в «Рубине», хочу быть связанным с ним и дальше
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Карадениз: горжусь своей карьерой в «Рубине», хочу быть связанным с ним и дальше 

Чемпионат.com 18 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз, объявивший о завершении игровой карьеры по окончании сезона, поделился впечатлениями от выступлений в России.
«Я провёл очень хорошее время в России, добился больших успехов. Уходить из футбола очень нелегко, но всё равно когда-то это должно было случиться. Горжусь своей карьерой в „Рубине“ и тем, что мой футбольный путь заканчивается здесь. Люблю Россию. Меня здесь уважали, любили, но я люблю и уважаю россиян не меньше. Я уважал и буду уважать здесь всех. Не хочу уходить из футбола. Мне хочется остаться внутри этой игры, но пока рано говорить о конкретике. Думаю, в ближайшее время наступит какая-то ясность. Конечно, я хочу быть связанным с «Рубином», но время покажет», — сказал Карадениз в эфире программы «8-16».
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