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Встреча ветеранов с подрастающим поколением прошла в Истре
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Встреча ветеранов с подрастающим поколением прошла в Истре 

360tv.ru 17 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Истре в преддверии Дня Победы прошла встреча ветеранов с детьми.
Ставшая уже традиционной, она проводится второй год подряд в уютном истринском кафе. В неформальной обстановке молодежь могла пообщаться с фронтовиками. Бужаровский дом культуры привез в подарок ветеранам концертную программу, посвященную Дню Победы в Великой отечественной войне.
Иван Лашин служил в войсках связи, его служба началась с 1940 года. В свои 97 лет у Ивана Федоровича настрой бодрый и боевой. Он поедет на торжественный парад в честь 9 Мая в Москву.
Это событие для меня довольно значительное. Мне только одеться, а морально я готов. Я думаю, что в этом году нас ждут значительные изменения в смысле техники и организации
— Иван Лашин, ветеран ВОВ.
У детей была возможность подойти к ветеранам, расспросить про медали, задать вопрос, что самое важное — получить ответ из первых уст. А лучшие работы конкурса рисунка в честь Дня Победы были вручены фронтовикам.
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