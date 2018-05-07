Старик продолжал приходить в кафе и после смерти жены. Его поступок доведет до слез…

Я работаю официанткой в кафе Боба Эванса, расположенном через дорогу от дома престарелых. Тот, кто выбрал это место, был гением, потому что старики любят Боба Эванса. У меня была пожилая пара, которая приходила на обед каждый день и заказывала одно и то же.

Дело дошло до того, что я накрывала им на стол к тому времени, когда видела их переходящих улицу из окна. (Они обычно получали только яблочное пюре, банановый хлеб, картофельное пюре.)

Однажды старик пришел один через неделю отсутствия. Он не говорил ничего, но я знала, что она умерла. Мужчина продолжал заказывать еду и для нее, и она стояла на ее стороне стола.

Каждый. День. Я плакала не один раз, обслуживая его. Надеюсь, однажды мой будущий муж будет так же сильно любить меня…