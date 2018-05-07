Нью-Йорк, о котором узнали только спустя 40 лет

В 1978 году фотокорреспонденты газеты The New York Times устроили трехмесячную забастовку и прекратили работать. В это же время их пригласили участвовать в съемке документального проекта о парках города. Восемь фотографов запечатлевали жизнь города во всей красе, и у них получился отличный отчет. Но вышло так, что на длительное время о снимках вообще забыли.

Только спустя 40 лет, в конце 2017 года, две пыльные картонные коробки были найдены в одном из городских офисов. Именно в них нашли около 3 000 фотографий, которые в целом способны отразить жизнь Нью-Йорка в этот период времени.