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Нью-Йорк, о котором узнали только спустя 40 лет
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Нью-Йорк, о котором узнали только спустя 40 лет 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
В 1978 году фотокорреспонденты газеты The New York Times устроили трехмесячную забастовку и прекратили работать. В это же время их пригласили участвовать в съемке документального проекта о парках города. Восемь фотографов запечатлевали жизнь города во всей красе, и у них получился отличный отчет. Но вышло так, что на длительное время о снимках вообще забыли.
Только спустя 40 лет, в конце 2017 года, две пыльные картонные коробки были найдены в одном из городских офисов. Именно в них нашли около 3 000 фотографий, которые в целом способны отразить жизнь Нью-Йорка в этот период времени.
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