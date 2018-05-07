5 самых загадочных советских женщин

Об этих женщинах в советскую эпоху много говорили, их имена часто появлялись в прессе. При этом многие моменты в их биографии так и остались неясными.

Любовь Орлова — пожалуй, самая популярная советская актриса 30-50-х годов прошлого века. Фильмы с ее участием — «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» стали классикой отечественного кинематографа. Много лет Орлова прожила в браке с режиссером Григорием Александровым , однако детей у них не было.

По одной из версий иметь детей артистке запретил Иосиф Сталин, любовницей которого она была одно время. Ходили также слухи, что Орлова и Александров практически не жили супружеской жизнью: спальни у них были раздельные, а супруги называли друг друга на «вы».

Любопытно, что нет ни одной фотографии, на которой Орлова выглядела бы старой. В начале 1970-х она снялась в очередном фильме Александрова «Скворец и Лира», где сыграла 25-летнюю девушку. Несмотря на все ухищрения, скрыть возраст на экране не удалось. Говорят, Любовь Петровна запретила показывать эту картину.

Зоя Федорова была одной из самых востребованных советских актрис. Главные ее фильмы — «Подруги», «Свадьба в Малиновке», «Москва слезам не верит».

27 декабря 1946 года актрису арестовали и впоследствии приговорили к 25 годам заключения за «шпионаж». Вся вина ее заключалась в том, что она родила дочь от американского дипломата Джексона Тейта. По тем временам это считалось ужасным преступлением.

В феврале 1955 года Федорова была реабилитирована, а в конце 1970-х начала собирать документы на выезд в США, куда к тому времени эмигрировала ее дочь Виктория. Но 11 декабря 1981 года ее нашли мертвой в квартире на Кутузовском проспекте. Она была убита выстрелом в затылок из немецкого пистолета «Зауэр». Дело так и не было раскрыто.

Некоторые утверждали, что Федорову убили сотрудники КГБ, не заинтересованные в ее отъезде из страны. По другой гипотезе актриса была связана с так называемой «бриллиантовой мафией», в которую входили в основном родственники высокопоставленных советских чиновников, занимавшиеся скупкой и перепродажей драгоценностей и антиквариата. Возможно, она слишком много знала о них и попыталась кого-то шантажировать, чтобы получить визу на отъезд из СССР. Допускалась мысль и об обычном налете. Якобы убил Федорову одесский вор Анатолий Бец, находившийся в розыске за ограбление вдовы писателя Алексея Толстого . Но во время следствия Бец сам был убит в Грузии сотрудником ГАИ

Роза Кулешова

О феномене Розы Кулешовой заговорили в 70-х годах прошлого столетия. Женщина якобы видела и читала без помощи физического зрения.

Во время опытов Розе завязывали глаза, между лицом и книгой ставили непроницаемую перегородку, но эффект оставался неизменным — Кулешова читала любые тексты. Кроме того, она различала цвета карточек, вынимаемых ею на ощупь из черного полотняного мешка или плотного запечатанного конверта.

О Розе ходило множество легенд. Кое-кто считал ее шарлатанкой и был убежден, что она просто подсматривала через повязку. Согласно другому мифу, сама Кулешова как-то сказала одному из исследователей: «Вы что, правда, думаете, что я задницей читаю? Да я знала, что тут написано, когда еще в комнату входила!» Если эта история правдива, то Роза, скорее всего, обладала не «тактильным зрением», а способностью ясновидения.

Роза Кулешова прожила недолго. Она скончалась в 1978 году от кровоизлияния, вызванного опухолью мозга.

Манекенщицу Регину Збарскую называли «советской Софи Лорен ». О детстве Регины Колесниковой (такова ее девичья фамилия) известно очень мало. По одной из версий она родилась 27 сентября 1935 года в Ленинграде. Родители ее были цирковыми гимнастами и погибли, выполняя под куполом сложный трюк. По другой версии, Регина появилась на свет в Вологде. Отец ее, Николай Дементьевич Колесников , был офицером в отставке, мать — врачом.

Ив Монтан и Фидель Кастро. Французский журнал «Пари матч» назвал Колесникову «самым красивым оружием Кремля». Изящной красоткой с бледным лицом и миндалевидными глазами восхищались Федерико Феллини, Пьер Карден

15 ноября 1987 года (по некоторым данным — в октябре 1987 года) Регина Збарская умерла. Интересно, что советская пресса о ее кончине так и не объявила, зато об этом сообщил «Голос Америки»

Впоследствии появились целых две гипотезы о смерти Збарской. По одной, соседка заметила открытую дверь в квартиру и, заглянув туда, увидела неподвижно лежащую Регину, сжимавшую в руке телефонную трубку… Другая версия гласит, что Збарская лежала в московской психиатрической больнице №1, известной как «Кащенко». Однажды ее тело было обнаружено в палате без признаков жизни. Эксперт пришел к выводу, что смерть наступила в результате пищевого отравления. Но молва говорила о вскрытии вен или отравлении снотворным.

Возможно, пролить свет на тайну смерти знаменитой манекенщицы мог бы ее дневник, который якобы нашли рядом с телом. Но последние записи из него не были приобщены к делу.

Джуна Давиташвили

Самый распространенный миф об экстрасенсе Джуне Давиташвили гласит, что она лечила самого Леонида Брежнева . Говорили, что Джуну в 1980 году привезли в Москву специально, чтобы лечить дряхлеющего генсека. Есть еще предположение, что ее пригласил в столицу тогдашний руководитель Госплана Николай Байбаков — лечить его больную жену.

О личной жизни целительницы сведений очень мало. С первым мужем Виктором Давиташвили она рассталась, брак со вторым мужем — певцом Игорем Матвиенко продлился недолго. При странных обстоятельствах погибли оба сына Джуны — родной и приемный.

Джуна умерла 8 июня 2015 года. Последние годы она почти не выходила на улицу из своего особняка на Арбате, который еще при советской власти был ей предоставлен в долгосрочную аренду. Однако она каждый день принимала больных. И многим действительно помогала.