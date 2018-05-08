Сад и огород: как заставить себя помогать пожилым родителям

Что для нас дача? Для кого-то — отдых от суеты большого города, шашлык, природа и возможность отоспаться, а для кого-то — грядки с утра до вечера. Анна Лебедева рассуждает о том, надо ли помогать пожилым родителям ухаживать за огородом, если душа к этому делу не лежит.

Приезжаешь на дачу к родителям, а там — красота! Мамин садик цветет, благоухает ароматами роз, зелень на грядках, сладкие помидоры, огурчики для салата, молодая морковка. На плите — борщ из свежей свеклы, которую при тебе сорвали, лучок. Все свое, фермерское, натуральное, химикатами не опрысканное.

В июне клубника висит на кустах, крупная, сладкая, и ремонтантная земляника каждый день поспевает. Сидишь на качелях, пьешь свежевыжатый фреш из домашних яблок, и ни о чем не думаешь.

Нет, конечно, мысли о благоустройстве не выходят из головы. Хочется купить садовые фигурки, опору для пионов, яркий шезлонг, повесить на качели разноцветные фонарики, нанять рабочих, чтобы построили беседку и выложили дорожки из плитки.

В инстаграме фотки урожая и довольный ребенок с тазиком ягод. Так продолжается из года в год, но до поры до времени.

"Милая, у меня к тебе маленькая просьба, — сказала как-то на днях мама. — Вскопай, пожалуйста, грядку. Посади туда кабачки, редиску, укроп и огурцы. Еще обрежь все розы, удали сорняки, взрыхли почву и возьми в шкафу удобрение".

Рано или поздно у многих, кто приезжает на дачу к родителям, наступает момент, когда надо брать все в свои руки.

По состоянию здоровья они больше не могут копать, полоть и рыхлить. Принять тот факт, что все кругом зарастет травой, люди, привыкшие к изобилию собственных разносолов на столе, не могут.

Встает вопрос: надо ли нам такое счастье? И хватит ли у нас сил и терпения, чтобы два выходных в неделю тратить на тяжелый физический труд? Проблем с фитнесом вроде нет — картами в спортивный клуб обеспечены. Рядом с домом — парк, где есть беговые и велодорожки. Занятие куда приятнее, чем мучиться на грядках. Все лето на рынках продают сезонные овощи и ягоды, не уступающие по вкусу своим.

Мы-то как-нибудь проживем без огорода. Засадим территорию участка газонной травой, сделаем пару клумб с цветами, и этого будет достаточно, чтобы не считать себя полным бездельником. Но они, они не смогут жить без своего сада. Им необходимо быть уверенными в том, что дети продолжат их дело и вдруг проникнутся любовью к земле. Для пожилых родителей нет хуже жесткого «нет». Для них «газон» звучит как приговор.

Им, привыкшим закатывать банки с компотами на всю зиму, надо дать такую возможность. Чтобы на их родных шести сотках остались сливы, яблоки, смородина, картошка в конце концов. Мешок себе, мешок детям. Она своя, мягкая, сладкая, не такая как все.

Никто не сказал, что будет легко. Мы будем только воплощать задумки родителей своими руками. Здесь травинку не убрала, тут взрыхлила не по правилам. Надо быть готовым, чтобы однажды не кинуть в сторону тяпку, грабли, лопату, не сказать «нет, уйду я от вас, плохие вы».

"Не слушаешь меня, значит все зачахнет!" С каждой попыткой помочь, слышу нравоучения. Но видимо, придется ковыряться потихонечку, чтобы не разрушить вмиг иллюзию об идеальных детях.

Свою маленькую дочь я уже приучила есть с куста, и сложно представить, что всего этого не будет. Осталось купить красивые инструменты и пустить в ход дизайнерские решения. Думаю, творческий подход поможет решить проблему.

Только теперь, когда я буду ставить подпись «Мамин садик» под фотографией очередного цветочка, он будет моим. Возможно, моя взрослая дочь когда-нибудь скажет «нет», но что-то я сомневаюсь.