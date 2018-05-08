«Невозможно передать, нужно пережить»: Волгоградцы увидели золотую Родину-мать на Мамаевом кургане

Тысячи жителей Волгограда и гостей города-героя смогли увидеть сегодня новую видеоинсталляцию на подпорной стене перед входом в пантеона славы и на скульптуре «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане.

Под покровом ночи замершие в ожидании зрители начали просмотр специально подготовленной к Дню Побелы инсталляции. Больше всего людей расположились у «Озера слёз». Самый мощный звуковой и визуальный эффект был именно в этом месте.

Видеоинсталляция началась с кратких рассказов о всех городах-героях Великой Отечественной Войны. Режиссеры сделали акцент на продолжительности и кровопролитности битв. Общие исторические факты сопровождались черно-белой видеохроникой.

Следом за кратким историческим экскурсом началась тонкая режиссёрская работа без комментариев. Проектировщики во второй половине видеоинсталляции направили все силы на спецэффекты. Контент полностью передавал хронологию битвы от захвата до освобождения. «Родина-мать» была повержена молнией, захвачена в колючие оковы, заморожена, а в завершении засияла советской символикой и превратилась в чистое золото абсолютной победы.