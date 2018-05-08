Юрий Темирканов откроет гастроли в Израиле Ленинградской симфонией Дмитрия Шостаковича

"Когда-то я видел по телевидению День Победы, который проходил в Тель-Авиве, видел, какое там количество участников войны — с орденами, это очень меня тронуло. И я вспомнил, как мы играли Седьмую симфонию Шостаковича в ООН — и там тоже в зале были все наши эмигранты с орденами — это тоже было очень, очень трогательно. Память об их подвиге необычайно важна", — объяснил маэстро журналистам выбор для гастролей именно этого произведения.

Упомянутое Темиркановым выступление с Ленинградской симфонией состоялось 9 мая 2005 года в Зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда коллектив пригласили выступить в честь 60-летия окончания войны.

Это героическое произведение, над которым Шостакович начал работать в осажденном Ленинграде, а завершил его после эвакуации в тыл, в июле 1942 года прозвучало в Нью-Йорке под управлением Артуро Тосканини.

Но самой выдающейся страницей истории симфонии стала ее премьера во вражеском осадном кольце — 9 августа 1942 года в стенах Ленинградской филармонии. Ее исполнили изможденные от голода музыканты, многих из которых отозвали для этого исполнения с передовой, под управлением дирижера Карла Элиасберга. Это событие расценили как предзнаменование конца блокады и грядущей победы над нацистами у стен непокоренного города.