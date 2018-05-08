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Юрий Темирканов откроет гастроли в Израиле Ленинградской симфонией Дмитрия Шостаковича
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Юрий Темирканов откроет гастроли в Израиле Ленинградской симфонией Дмитрия Шостаковича 

ТАСС 28 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист СССР Юрий Темирканов в День Победы откроет гастроли в Таль-Авиве исполнением Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, посвященной подвигу защитников города-героя Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Возглавляемый маэстро Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии отправляется во вторник в первую поездку в Израиль, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе филармонии.
"Когда-то я видел по телевидению День Победы, который проходил в Тель-Авиве, видел, какое там количество участников войны — с орденами, это очень меня тронуло. И я вспомнил, как мы играли Седьмую симфонию Шостаковича в ООН — и там тоже в зале были все наши эмигранты с орденами — это тоже было очень, очень трогательно. Память об их подвиге необычайно важна", — объяснил маэстро журналистам выбор для гастролей именно этого произведения.
Упомянутое Темиркановым выступление с Ленинградской симфонией состоялось 9 мая 2005 года в Зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда коллектив пригласили выступить в честь 60-летия окончания войны.
Это героическое произведение, над которым Шостакович начал работать в осажденном Ленинграде, а завершил его после эвакуации в тыл, в июле 1942 года прозвучало в Нью-Йорке под управлением Артуро Тосканини.
Но самой выдающейся страницей истории симфонии стала ее премьера во вражеском осадном кольце — 9 августа 1942 года в стенах Ленинградской филармонии. Ее исполнили изможденные от голода музыканты, многих из которых отозвали для этого исполнения с передовой, под управлением дирижера Карла Элиасберга. Это событие расценили как предзнаменование конца блокады и грядущей победы над нацистами у стен непокоренного города.
10 мая под управлением Юрия Темирканова в Тель-Авиве прозвучит русская классическая программа — Симфоническая сюита Николая Римского-Корсакова «Шехеразада» и Третий фортепианный Концерт Сергея Рахманинова. Солистом выступит московский пианист, народный артист России Николай Луганский. Выступления Заслуженного коллектива России под управлением Темирканова пройдут на сцене Concert Hall Heichal HaTarbut (Гейхал а-Тарбут) — крупнейшего концертного зала Тель-Авива, построенного для Израильского филармонического оркестра.
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