Молодежи интересна история

Сейчас, когда 9 мая 1945 года от нас все дальше и дальше, особенно трогательно и волнительно видеть стареньких ветеранов с удивительно молодыми глазами, которые помнят те события и своими руками выковали ту самую Победу. У нас в стране в каждой семье найдется тот, кто воевал. Я сразу вспоминаю свой класс — как реагировали мои одноклассники, когда учитель говорил: «Поднимите, ребята, руки, у кого кто-то воевал». Потому этот день для нас не только праздник, но и повод вспомнить тех родственников, которые отдали жизнь за свою Родину, поставить за них свечку или как-то по-другому почтить их ратный подвиг.

Говоря о том, какую роль сегодня музеи играют в сохранении памяти о Великой Отечественной войне, должен сказать, что последние годы наблюдаю очень большую активность среди молодежи, которая приходит в наши выставочные залы, чтобы узнать о том периоде. Молодые люди участвуют в викторинах по знанию военной истории, которые проводит Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации совместно с Департаментом культуры Москвы. Популярно и содружество, в рамках которого устраиваются конкурсы «Эрудит» для военнослужащих стран СНГ, классы музейной педагогики, где школьники узнают о военной истории.

И надо сказать, что достаточно взглянуть в глаза детей, на то, как они смотрят на макеты оружия, демонстрацию сборки и разборки автоматов и винтовок, слушают лекции. Сразу становится понятно, что они заинтересованы в изучении истории своей страны. Тем более что у нас есть возможность придать этому процессу глубину. Например, в музее работает ресторан полевой кухни, где дети могут отведать полевой каши из котелка и чая из жестяных кружек. И некоторые родители удивляются, говорят, что дома есть не заставишь, а тут добавки просят.

Естественно, на День Победы мы организуем для всех бесплатный вход, раздаем Георгиевские ленточки. Приходят целыми семьями, даже с маленькими детьми, одетыми в солдатскую форму. Очень трогательно за всем этим наблюдать.

А к грядущему Дню музеев, который пройдет 18 мая, мы подготовили большую экспозицию, посвященную Гражданской войне. Мы хотим показать этот временной промежуток не так, как это делалось в советское время. Это исключительно трагичная страница нашей истории. В период с 1992 по 2000 год нам удалось вернуть из Соединенных Штатов Америки большую коллекцию военно-исторических памятников — награды, личные вещи, документы, библиотеки, произведения искусства. Всего около 40 тысяч экспонатов. Все это нам передали эмигранты первой волны. Это позволило нам создать экспозицию, наиболее объективно отражающую историю Гражданской войны. Разумеется, многое мы нашли в архивах сами. Для открытия этой выставки мы даже подготовили небольшую реконструкцию — с броневиком, с «белыми» и «красными». Получится познавательный военно-музейный праздник.