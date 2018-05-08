Правила проведения музыкального конкурса «Евровидение»

Музыкальный конкурс «Евровидение» проходит под эгидой Европейского вещательного союза (ЕВU). Правила конкурса за время его существования менялись несколько раз.

В первом конкурсе, который проходил в 1956 году, участвовали семь стран, каждая из которых представила по две песни. На конкурс были допущены только сольные исполнители. От каждой страны-участницы в жюри конкурса входило по два представителя.

Позже было принято решение исполнять одну песню и отстранять от конкурса, который будет проводиться в следующем году, страны, показавшие наихудшие результаты. Если с самого начала конкурса победителей определяло жюри, то в 1997 году началось постепенное введение телеголосования зрителей.

С 2003 года определение победителя было полностью отдано на суд зрителей.

С 2009 года решение о победителе и присуждаемых баллах каждому из конкурсантов принимали не только зрители, но и профессиональное жюри. Оба результата суммировали и исходя из этого каждая из стран-участниц «Евровидения» выставляла баллы.

С 2013 года профессиональному жюри было предложено оценивать все песни, а не просто присуждать очки десятке лучших.

С 2016 года профессиональное жюри и телезрители из каждой страны оценивают участников конкурса по отдельности.

До 2004 года победителя «Евровидения» определяли в финале, но из-за увеличения количества стран-участниц были введены два полуфинала.

Согласно правилам «Евровидения», к участию в конкурсе допускаются не более 46 стран, в финале участвуют 26 стран. От борьбы в полуфинале освобождаются пять стран — Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия, а также страна-"хозяйка" текущего конкурса.

Полуфиналы традиционно проходят во вторник и четверг, а финал конкурса — в субботу.

Выступления певцов проходят в прямом эфире.

Все страны-участницы проводят собственные национальные отборочные конкурсы, правила которых устанавливает телекомпания, участвующая в «Евровидении».

Номера участников полуфинала определяются жеребьевкой.

Каждая страна-участница представляет на конкурс одного исполнителя с единственной песней. Участвующая песня (текст и музыка) не должны быть коммерчески выпущены и/или публично исполнены до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.

Максимальная продолжительность песни — три минуты.

Песня из каждой страны звучит один раз и в живом исполнении (музыка может быть записана на фонограмму, которая не должна содержать вокал или имитацию).

Певец может выступать только за одну страну.

Текст песни и выступление не должны навлекать на конкурс плохую репутацию. В выступлениях не должно содержаться политических и пропагандистских высказываний, нецензурных выражений, рекламы. В противном случае участники могут быть дисквалифицированы. Конкурсанты должны быть старше 16 лет (на момент проведения финала). Исполнительская группа из одной страны может быть представлена максимум шестью участниками. Выбор языка исполнения является свободным и осуществляется участвующими телекомпаниями.

В полуфинале и финале зрители стран-участников могут проголосовать с помощью телеголосования, при этом они не могут голосовать за песню, представляющую их страну.

Голосование длится в течение 15 минут после окончания конкурса. Проголосовать можно по телефону или отправив SMS по номерам, указанным на экране, а также через официальное приложение Eurovision Song Contest.

Телеголосования составляют 50% результата, остальные 50% определяются профессиональным жюри в каждой участвующей стране.

Национальные профессиональные жюри, согласно правилам «Евровидения», состоят из пяти участников, включая председателя. Каждый представитель жюри должен назначить дублера в случае, если он не сможет присутствовать на мероприятии.

Члены жюри не должны быть сотрудниками участвующих телевещательных компаний.

В состав жюри входят профессионалы музыкальной индустрии (ведущий, исполнитель, композитор, автор текста или музыкальный продюсер) при условии, что они не входили ранее в жюри двух предыдущих конкурсов.

Никто из членов жюри не должен быть причастен к производству и исполнению песен участников конкурса. Все члены национальных жюри являются гражданами страны, которую они представляют.

Имена членов национальных жюри не разглашаются до опубликования их Европейским телевещательным союзом на официальном веб-сайте.

Профессиональное жюри и телезрители из каждой страны оценивают участников конкурса по отдельности, выставляя им от 1 до 8, а также 10 и 12 баллов. В ходе объявления итоговых результатов сначала называются баллы от жюри, после чего к ним добавляются результаты голосования зрителей. При этом объявлять суммарные итоги начинают с наименее удачно выступивших конкурсантов.

Победителем международного музыкального конкурса «Евровидение» признается страна, чей исполнитель набрал наибольшее количество очков. Она и получает право в следующем году принимать конкурс у себя.