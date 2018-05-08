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Эрнст анонсировал скорое оглашение состава жюри шоу «Голос»
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Эрнст анонсировал скорое оглашение состава жюри шоу «Голос» 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст заявил РИА Новости, что состав жюри шоу «Голос» еще не определен, но решение будет уже скоро.
"Нет. Мы же объявили конкурс, где это будет как рекомендация, и мы присмотримся к тому, за кого больше проголосуют. Это не автоматически. Мы просто таким образом опрашиваем", — сказал он, отвечая на вопрос о том, определен ли уже состав жюри.
На вопрос, когда станет известно решение о членах жюри, Эрнст ответил: «Очень скоро».
Известный музыкант Леонид Агутин считает, что состав жюри нового сезона проекта «Голос» будет полностью обновлен, но если его позовут, то он согласится.
Музыкальное шоу «Голос» — это российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах мира. Агутина вместе с Александром Градским, Пелагеей и Димой Биланом называют «золотым составом» наставников, они проработали вместе три сезона.
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