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Джаред Лето и Лана дель Рей в Gucci
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Джаред Лето и Лана дель Рей в Gucci 

The Blueprint 33 минуты назад
Фото: The Blueprint
А вот и лучшее трио сегодняшнего вечера: Алессандро Микеле, Джаред Лето и Лана дель Рей. Лето, кажется, идеальный герой для темы сегодняшнего бала. Как и Лана, которая не раз обращалась к теме религии в своих клипах.
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